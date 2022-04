Brass Against ha sido recordado que está actuando en una “zona de no orinar” en su actual gira europea con Tool. El pasado mes de noviembre, aparecieron imágenes de la cantante de Brass Against, Sophia Urista, orinando en la cara de un fan dispuesto a ello durante la actuación de la banda en el festival Welcome To Rockville en Daytona Beach, Florida.

Posteriormente se informó de que la policía local estaba investigando el incidente, ya que Urista podría haber infringido las leyes de exhibición indecente. Además, se prohibió permanentemente al grupo la entrada al recinto en cuestión.

Más tarde, la cantante se disculpó en redes sociales y afirmó que “no es una artista de choque”. “Siempre he superado los límites en la música y en el escenario”, escribió Urista. “Esa noche, llevé los límites demasiado lejos”.

Continuó: “Quiero a mi familia, a la banda y a los fans más que a nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice. Les pido disculpas y quiero que sepan que no era mi intención herirles”.

El sábado pasado (23 de abril), Brass Against salió a la carretera para comenzar su período de apoyo a Tool en su gira europea de 2022.

Al llegar al recinto, el Royal Arena de Copenhague (Dinamarca), Urista fue recibida con un cartel pegado al escenario. En él se podía leer: “Zona de no Orinar – No se puede depositar, colocar, distribuir, rociar, verter y/o esparcir orina en esta área inmediata”.

La cantante compartió una imagen del mensaje en su perfil oficial de Twitter, en la que parecía apreciar el lado divertido de la broma. Urista tituló la instantánea con los hashtags #tool y #copenhagen.

Aunque no se ha confirmado, es de suponer que el cartel fue puesto por los conocidos bromistas de Tool. El mes pasado, el líder Maynard James Keenan publicó un vídeo en el que aparecía gastando una broma al batería Danny Carey con un consolador durante un concierto en Estados Unidos.

En febrero, la banda irrumpió en el escenario mientras Blonde Redhead actuaba como telonero final de la gira estadounidense de Tool. Keenan y compañía se pusieron largas pelucas rubias y pelirrojas mientras se apoderaban del set en Miami, Florida.

Mientras tanto, Tool y Brass Against aterrizarán en el Reino Unido e Irlanda el próximo mes para dar conciertos en Manchester, Birmingham, Dublín y Londres.