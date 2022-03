Recientemente en una entrevista para Cleveland Scene, Danny Carey, baterista de Tool, ha confirmado que efectivamente la banda se encuentra trabajando constantemente en música nueva con la finalidad de no repetir el largo silencio de 13 años que tomó entre un disco y otro.

Si bien, parte de la leyenda de la banda recae en el extenso plazo de tiempo que se tomaron para sacar cada disco, hoy esa misma leyenda pareciera llegar a su fin ahora que una pandemia estuvo a punto de quitarnos la vida a todos (y bueno, lo hizo con 2 millones de personas).

¿Lo interesante? Ya en el pasado Maynard había confirmado que no era que no “tuviera música nueva”,m sino que simplemente no hablaba de la evolución que como banda, músicos y humanos, habían tenido en todos esos años.

Hoy, parece ser que todos e encuentra en sintonía dentro de las filas de la banda y por ello, Tool podría sorprendernos con música nueva en este 2022.

En otras noticias, recientemente Tool liberó una nueva versión actualizada de “Opiate” conocida como ‘Opiate²’, misma que supera en muchos aspectos técnicos a la versión de 1992, aunque los fans parecieran tener opiniones divididas.