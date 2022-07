Así como David Gilmour, Corey Taylor y Damon Albarn; Maynard James Keenan de Tool también tiene sus álbumes favoritos de toda la vida y, en algún momento, reveló el título de 6 de ellos platicando con Daniel P. Carter en la sección “Music Ruined My Life” de BBC Radio 1.

Con un gusto musical tan ecléctico como el suyo (incluso compuso una canción utilizando la secuencia de Fibonacci); saber las influencias musicales del también líder de A Perfect Circle resulta todo un agasajo. Naturalmente, en su selección podemos encontrar todo tipo de géneros, incluyendo folk y new wave, pero también indie rock, prog rock y rock experimental.

Los 6 discos favoritos de Maynard James Keenan de Tool

Joni Mitchell- ‘Blue‘

“Esa fue mi tía… me veía descender en la espiral de Kiss, Black Sabbath y de repente me dijo ‘espera, mira esto’. No sé cómo consiguió expresar todo esto en un periodo tan corto y conciso a un niño que veía películas de monstruos los sábados”. “Pero realmente fue capaz de transmitirme que era una mujer, que estaba escribiendo sus propias canciones, produciendo, mezclando y lanzando sus propias canciones. Una mujer batallando en un mundo de rock masculino”. “Así que eso se me quedó grabado de inmediato. Incluso siendo tan joven como era, eso tenía sentido, como ‘Oh, esta es alguien que va contra la corriente en cierto modo’“.

Pink Floyd- ‘Animals’

Cuando de rock progresivo de trata, posiblemente nada es tan influyente como ‘Animals’, el décimo material de estudio de Pink Floyd.

Centrado en las condiciones socio-políticas de la Gran Bretaña de mediados de los años 70, ‘Animals’ supuso un cambio en el estilo de los anteriores trabajos de Pink Floyd .Se grabó en los estudios Britannia Row de la banda en Londres a lo largo de 1976, y fue producido por ellos mismos. No publicaron ningún sencillo, pero lo promocionaron a través de la gira In the Flesh. La agitación de Waters con el público durante esta gira inspiró su siguiente proyecto, ‘The Wall’.

Black Sabbath- ‘Black Sabbath’

“Ese fue el momento en el que estaba viendo -todo drogado con azúcar en casa de la abuela-… porque los sábados había películas de monstruos…” “Y creo que fue entonces cuando mi tía se acercó y dijo: “Oh, tienes que ver esto. Si vas a ver películas de vampiros, mira esta banda sonora'”. “Y era Black Sabbath, bastante increíble. Así que sólo tenía eso. Bajaba el sonido de la televisión y escuchaba el álbum viendo películas de monstruos“.

Swans- ‘Greed’ y ‘Holey Money’

El proyecto experimental del multiinstrumentista Michael Gira, Swans; le dio a James Keenan dos de sus álbumes favoritos en el año de 1986. Se trata de ‘Greed’ y ‘Holey Money’, que debutaron con un mes de diferencia.

‘Greed’ marca el lento punto de inflexión de Swans para alejarse del duro y brutal noise rock de sus anteriores lanzamientos, y es también el primer álbum de Swans que contiene contribuciones de Jarboe.

‘Money’, por su parte, se grabó en las mismas sesiones que ‘Time Is Money (Bastard)’, ‘A Screw’ y ‘Greed’.

Low- ‘Things We Lost In The Fire’

“Contención y la paciencia. He tenido muchos amigos a lo largo de los años, en todos mis proyectos, y siempre soy el tipo que dice: “Si ralentizamos esto, podría ser algo intenso”. “Porque entender la paciencia que tiene Pink Floyd cuando no tocan la nota todavía- esperar hasta que esta cosa termine su ciclo emocional antes de tocar la siguiente nota. Esa disciplina es tan difícil para los músicos porque buscan una recompensa inmediata. Así que en este álbum, ‘Things We Lost In The Fire’, hay mucha paciencia y contención”. (…) Así que, cuando los escuchas, es como si trataran de endurecer el rock clásico en esta naturaleza extraña, digital y estrafalaria. Me encanta eso. De nuevo, me llevó fuera de mi comprensión convencional de la música”.

Devo – ‘Q: Are We Not Men? We Are Devo!‘