Cuando Deftones logró posicionarse como la nueva cara del alt-metal con el lanzamiento de ‘Around the fur‘ en el ’97, mucho se comenzó a rumorar dentro de la industria con relación a si la banda podría o no mantener la calidad y el status que ese gran disco les había dado.

Sin embargo, Chino Moreno y compañía decidieron tourear lo más posible con ese álbum hasta decidir que la única forma de superarlo era logrando una serie de colaboraciones específicas para levantar aún más el vuelo y lograr armar una obra prima.

Y curiosamente, entre esas colaboraciones recordarán a Maynard James Keenan de Tool, quien participó en “Passenger” y ayudó, en muchos aspectos, a redefinir el sonido de Deftones en una etapa muy clave de sus carreras.

Sin embargo, el primer encuentro no fue precisamente “amable”. En aquellos entonces, se decía que la banda se encontraba “frustrada”, “cansada” y con un “bloqueo creativo”, por lo que Keenan decidió llegar al estudio con un apporach un tanto “agresivo”:

“Literalmente llevé varios instrumentos, cuencos tibetanos y champaña porque los quería invitar a experimentar y abrir sus mentes. Resulta que no estaban para nada bloqueados, eran chismes, y a pesar de ser necios y aferrados a sus ideas, se permitieron explorar otras opciones y creo que eso fue lo que hizo de “Passenger” una gran canción. Pero fue bastante incómodo llegar a esa conexión”

Tal y como farout reporta, llegó un momento en el que la banda no podía esperar por volver a estar solos sin Maynard en el estudio. Poco a poco, comprendieron que el vocalista de Tool era bastante nefasto y aleccionador, así que por mucho que mantuvieron el “respeto”, simplemente ya no podían más.

¿Se imaginan colaborar con Maynard? Debe ser la cosa más hartante del mundo, la verdad.

