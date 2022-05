Como muchos sabrán, Tool tiene una política bastante estricta de “no teléfonos” durante sus conciertos. Esta regla, por supuesto, ha sido criticada a lo largo de los años y, también; no ha resultado a prueba de balas debido a las fan cams que aparecen aquí y allá. Pero aún así, a Tool no le gusta que la gente saque sus celulares durante sus conciertos 😤.

En una reciente entrevista con Metal Hammer, el guitarrista de Tool, Adam Jones, explicó el porqué de esta política. Dijo que en parte se debe a que la gente no tiene ni idea de lo que está haciendo y enciende su linterna; y en parte porque el hecho de que todos tengan su móvil afuera despoja algo de la “naturaleza especial de un espectáculo en vivo”.

“Sí, es decir, nosotros, realmente hemos visto que está cambiando y que cada vez más grandes actuaciones piden a sus fans que disfruten respetuosamente del espectáculo, en lugar de mirar a su cámara todo el tiempo”. “Creo que uno de los problemas es que hay un montón de luces porque la gente no sabe cómo usar sus cámaras correctamente, lo que hace que sea muy cegador en el escenario. Es que… es esa conexión. Se pierde algo sin esa conexión, y lo que quieres es que la gente esté en su propio mundo en lugar de grabar todo el espectáculo en su teléfono para luego no volver a mirarlo”. Vía Metal Hammer.

Jones añadió también que estar detrás de alguien con el teléfono afuera todo el tiempo es un gran dolor de cabeza, y suele distraer de ver el espectáculo real.

Actualmente, Tool está de gira con Brass Against en Europa, donde también han establecido una política muy estricta de “zona de no orinar” (en relación al incidente viral en el que se vio envuelta la líder de Brass Against, Sophia Urista).

En cuanto al futuro de Tool, el baterista Danny Carey le dijo a Cleveland Scene que la banda tiene algunas ideas sobrantes de las sesiones de ‘Fear Incoulum’ en las que van a empezar a trabajar. Carey también mencionó que están trabajando en un DVD en vivo compuesto en su mayoría por los shows de Tool de la era Lateralus (2002), y llama al lanzamiento “un buen no brainer para todos los fans del hardcore.”