TOOL se suma al negocio de los festivales de destino.

La querida agrupación del metal progresivo anunció recientemente que lanzará su festival inaugural TOOL Live in the Sand del 7 al 9 de marzo del 2025 en el Hard Rock & Royalton Resorts en Punta Cana, República Dominicana.

El evento todo incluido verá a TOOL tocar dos sets, y el line up también incluye a Primus, Mastodon, Coheed and Cambria, Eagles of Death Metal, King’s X, Fishbone, Wheel, CKY, Moonwalker y los colaboradores visuales de larga data de la banda Alex y Allyson Grey.

El escenario principal está ubicado justo en la playa al lado del Hard Rock Punta Cana. Además de las actuaciones, TOOL Live in the Sand también ofrecerá aparentemente “un sinfín de actividades y comodidades tropicales para que los fans disfruten”.

“No podríamos estar más emocionados de compartir la noticia de que Primus, Mastodon y Coheed and Cambria se unirán a nosotros para nuestra primera actuación en el Caribe en ‘TOOL in the Sand'”, dijo el bajista Justin Chancellor en un comunicado (vía Revolver Magazine). “El se perfila muy bien. ¡Nos vemos a todos allí para lo que será un fin de semana inolvidable de música!”.

Varios paquetes de entradas saldrán a la venta el próximo miércoles (30 de octubre) a través del sitio oficial del festival.

El año que viene, el vocalista de TOOL, Maynard James Keenan, relanzará su gira Sessanta con A Perfect Circle, Primus y Puscifer.

En noticias relacionadas, Tool recientemente anunció un concierto en México para 2025, que se llevará a cabo en la explanada del Estadio Azteca. Sin embargo, la promotora encargada de traerlos tiene un largo historial de fraude. Entérate de los detalles por aquí.

En redes sociales, los fanáticos le han pedido a Maynard J. y compañía que no comprometan su regreso a México con dicha promotora pero, hasta la redacción de esta nota, Tool no ha ofrecido ningún comentario al respecto.