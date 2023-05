Miembros de The Dillinger Escape Plan, The Bronx, Suicidal Tendencies y más, se han unido a Tony Hawk para la realización de un cover sin igual a Nine Inch Nails.

Ben Weinman, Brad Magers, Kat Lucas, Ryan “Legs” Leger y Mikey Hawdon fueron los elegidos para dar vida a esta canción. ¿El motivo? Ninguno, sólo reunirse con un viejo héroe de leyenda como Tony para acomapañarle en esta idea para bajarse de la patineta y subirse al track.

En sí, es un buen recordatorio de que Hawk no es sólo una leyenda del skate, sino de la cultura, pues “Wish“, fue el sencillo promocional con el que NIN anunció Broken, su segundo EP lanzado en el ’92.

¿Quieres recorrer los pasillos de la historia? Date por acá este increíble cover:

En otras noticias, Daft Punk lanza más de 35 minutos de música inédita.

Fuente: lambgoat.