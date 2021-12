Toni Cornell, la hija de 17 años del fallecido cantante de Soundgarden/Audioslave, Chris Cornell; rindió homenaje a su padre en ‘The Tonight Show‘ ayer (16 de diciembre) por la noche, con una emotiva versión de la desgarradora balada “Nothing Compares 2 U”.

La canción, que apareció en el recopilatorio póstumo de versiones de Cornell de 2020 ‘No One Sings Like You Anymore, Vol. 1‘ -que también incluía las versiones del difunto icono del rock de canciones de Janis Joplin, Harry Nilsson, Guns N’ Roses, John Lennon y ELO, entre otros- fue escrita originalmente por Prince para su grupo The Family y se hizo famosa por la versión de Sinead O’Connor, que fue número 1 en la lista Billboard Hot 100 en 1990.

Acompañada por un piano, una guitarra acústica y un cuarteto de cuerda, la adolescente se balanceó ligeramente mientras agarraba el soporte del micrófono con ambas manos y clavó el conmovedor homenaje a la pérdida, impregnándolo de un ligero toque country.

Ya en 2018, Toni compartió la versión de su padre de “Nothing” para celebrar el Día del Padre, escribiendo:

“Papi, te quiero y te echo mucho de menos. Fuiste el mejor padre que cualquiera podría pedir. Nuestra relación fue muy especial y siempre estuviste ahí para mí. Me diste valor cuando no lo tenía. Creías en mí cuando yo no lo hacía. Echo de menos tu amor todos los días. Grabar esta canción contigo fue una experiencia especial e increíble que desearía poder repetir 100 veces más y sé que tú también lo harías. Feliz Día del Padre papá, nada se compara contigo”. Vía redes sociales.

Cornell, de 52 años, murió en mayo de 2017. Fue encontrado muerto en la habitación de un hotel de Detroit tras un concierto de Soundgarden en el Fox Theatre esa misma noche.