Recientemente la versión que Chris Cornell realizara de “Nothing Compares 2 U” de Prince, llegó a ser nominada a los Grammy por la belleza y profundidad de su versión.

Hoy, a 5 años de haber fallecido, su hija Toni Cornell decidió homenajear a su padre con una versión propia que, con todo lo que ha sucedido, logra superar por mucho el increíble sentimiento que Chris inyectaba, y que ahora parece haber heredado su hija en el micrófono.

La presentación ocurrió en ‘The Late, Late Show with James Corden’, dejando en lágrimas a más de la mitad de la audiencia y a Corden mismo.

¿Quieren verlo? Chéquenlo por acá. La canción forma parte de ‘No One Sings Like You Anymore, Vol. 1‘, álbum tributo a Chris lanzado en 2020:

