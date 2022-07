Por allá del 2021, Tom Morello, el icónico guitarrista de RATM, Audioslave y proyectos como Prophets of Rage, compartió para Classic Rock cuál fue la banda que comenzó a sembrar en él una necesidad por expresarse más allá de sus sentimientos, para poder comenzar a levantar la voz de sus ideologías.

Tal y como Farout comenta, The Clash fue la punta de lanza para una nueva generación que se negaba a caer en los paradigmas de una sociedad cuadrada, sin embargo, “London Falling”, en el caso específico de Morello, fue un himno de rebeldía social que le llamó a poner más atención a lo que lo rodeaba en su diario acontecer.

“En ese entonces tenía un apego fuerte por la música metal. Pero cuando escuché esto me di cuenta que no necesitaba todo ese ruido desmedido y con historias de fantasías; necesitaba este rítmico y distorsionado llamado a la realidad.



Fue como sentirme ridículo por todos mis discos de metal; no importa qué tan agresivos quisieran sonar, nada es tan crudo como la realidad”.