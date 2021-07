El día de hoy, 9 de julio, el carismático Tom Hanks, indispensable en películas como ‘Toy Story’, ‘Forrest Gump’ o ‘Salvando al Soldado Ryan’, cumple 65 años edad, y para celebrarlo, ha compartido un DJ set curado por él mismo para una estación de radio independiente.

El set, titulado ‘Songs From The Back Of The Station Wagon’, fue creado para la emisora de radio online Boss Radio 66, especializada en rock’n’roll oscuro, surf rock y garage rock. Incluso, el sitio web de la emisora posee un comentario del propio Hanks que dice: “Todavía no he escuchado una canción en BR66 con la que no me haya desmayado”.

La participación especial de una hora de duración fue producida por Johnny ‘Big Hand’ Bartlett. Refiriéndose a su cumpleaños hacia el final del set, Hanks dijo a los oyentes: “¡Va a ser un año de puta madre! ¡66! Un año de puta madre”.

Al compartir el set en Twitter, la directora de Boss Radio 66, Debbie Daughtry, escribió:

Sintoniza Boss Radio 66 hoy al mediodía para un DJ Set especial del cumpleañero, Tom Hanks.

Tune in to Boss Radio 66 today at NOON for a special DJ set from birthday boy, @tomhanks https://t.co/UyPIs1xiZZ

Happy start to your 66th, most bitchin' year! #TomHanks pic.twitter.com/PV7serpiud — Debbie Daughtry (@pinbots) July 9, 2021

The Strangers; Bobby Freeman; Triumphs; The Pin Ups; Nervous Norvous; Dick Dale; Four Dimensions y Sly Stone & The Mojo Men son solo algunos de los muchos tesoros que Tom Hanks incluyó en su selección musical, con verdaderos clásicos de la década de los 50’s y 60’s, principalmente.

No lo piensas más, celebra junto a Tom Hanks sus 65 primaveras y dale play a ‘Songs From The Back Of The Station Wagon’ a continuación.