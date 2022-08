En días recientes, el rumor de que Tom DeLonge finalmente volverá a Blink-182 ha retomado fuerza, entre un montón de pistas y declaraciones en ambos sentidos. De momento, el regreso de DeLonge a Blink aún no es 100% oficial y, para ir preparando el terreno en caso de que sí suceda; recordemos cuál es su álbum favorito de los ocho que ha producido Blink-182.

Fue el año pasado, en el marco del programa de radio de Mark Hoppus, After School Radio Podcast, que la dupla -cuya amistad continúa intacta- habló sobre un amplio abanico de temas, entre ellos su álbum favorito de Blink.

En el caso de Tom, el también músico de Angels & Airwaves se decantó por trabajos de la década de los noventa en los que tuvo la oportunidad de participar, antes de su salida de la agrupación en 2015.

“Dios, hay tantas cosas buenas en todos ellos. Obviamente está Untitled, el sentido de la exploración musical que hicimos allí… Pero también tengo que decir que, cuando hicimos ‘Enema Of The State’ fue como, supe que estábamos haciendo algo en el momento que no se había hecho antes”.

“Pero también siento que, cuando escribiste “Dammit” [de ‘Dude Ranch‘, 1997], recuerdo que sentí que había hecho un curso universitario de composición. Nunca había pensado en una canción con una estructura tan simple, y eso influyó mucho en las decisiones que tomé después.”

After School Radio Podcast vía Kerrang!