Durante su más reciente entrevista para el podcast ‘Tuna on Toast with Stryker’, Tom DeLonge confesó que en la cúspide de su proyecto como investigador de OVNIs (o sea, cuando recibió fondos para armar su propia institución conocida como To The Stars), llegó a sentarse con diferentes directores y guionistas para trabajar un documental.

Durante el proceso, Tom cuenta en el podcast que llegó a toparse a Christopher Nolan e intentó acercarse a su oficina para hacerle una propuesta.

“Entré directo a su oficina porque quedaba a un lado de una sala de juntas donde me encontraba trabajando con directivos de Warner Bros. Pictures. Pero sólo estaba una intern, así que me acerqué a ella y le dije:



“Esto va a sonar raro pero soy Tom DeLonge de Blink-182 y entiendo que por tu edad, no me conozcas. Pero quiero que me contacten; estoy trabajando cosas con la CIA ya que tengo una institución dedicada a cazar OVNIs y creo que a Nolan le podría interesar mi historia”.



Obvio eso terminó en ella riéndose de mí y ya. Lo malo fue que se hicieron rumores inventandos con relación a mi visita; empezaron a decir que me puse loco y me tuvieron que sacar con guardias de la oficina de Christopher y no, eso no pasó, pero que risa”.