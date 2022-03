Mucha gente es alérgica a diferentes cosas, pero para la mente maestra de Ghost, Tobias Forge, se trata de un género musical: el nu metal, y “cualquier cosa que lo sugiera”.

El próximo álbum de Ghost, ‘Impera’, saldrá a mediados de este mes. En una nueva charla con Metal Injection para promocionar el esfuerzo, el vocalista habló un poco sobre sus influencias del metal, y por qué no le gusta la mayoría de la música heavy contemporánea.

“Las bandas que me gustan suelen ser bandas que suenan como una especie de death metal del 87. Por desgracia. Odio ser negativo. Pero me gusta mucha otra música. Me gusta mucho el rock diferente. Soy más abierto cuando se trata de eso”.

“Una banda que no creo que se mencione mucho y que definitivamente está en mi manga en términos de lo que me gusta sería Negative Plane . Obviamente, una vieja banda que tuvo un resurgimiento hace unos años fue Gorguts. Su disco ‘Colored Sands’ fue realmente genial”– dijo Forge.

El rockero de 41 años añadió que considera cualquier tipo de metal después del año 1994 “una mierda”.

En una entrevista diferente con Zane Lowe en Apple Music 1, Forge admitió que su gusto por el metal es más bien “conservador.”

“Cuando se trata de metal, en realidad soy bastante conservador en mis gustos. Ahora no me gustan muchas cosas nuevas y las únicas bandas nuevas de death metal que me han gustado en los últimos 20 años siempre han sido muy atrasadas, tradicionales, pero a lo largo de toda mi vida, siempre he abrazado mucho la música pop”, admitió. “Cada disco de Ghost siempre ha estado influenciado por un montón de… Yo diría que casi todo lo que escucho”.

Vía Apple Music 1,