Tobias Forge, líder de la banda sueca Ghost, aseguró que eliminar los celulares de sus conciertos ha sido una de las decisiones más impactantes de su carrera.

Según el vocalista, la medida “le cambió la vida” y transformó por completo su experiencia sobre el escenario.

La banda aplicó esta política durante su gira Skeletour en Reino Unido, animando a los fans a guardar sus celulares para vivir el momento sin pantallas.

Aunque la respuesta del público fue mixta —algunos celebraron la conexión más auténtica, mientras que otros se quejaron por los retrasos en el acceso—, Forge no tiene dudas: la experiencia fue reveladora.

Durante un evento de preguntas y respuestas en Mánchester, Forge relató cómo se sintió al terminar el primer show sin celulares.

El cantante explicó que decidió implementar la medida al notar que el público estaba cada vez más desconectado emocionalmente durante los conciertos.

“Veías miles de personas y la mitad estaban detrás de sus teléfonos. Ya no saltaban, no reaccionaban. Y pensé: ‘Si así serán los shows, prefiero no hacerlos’”, dijo.