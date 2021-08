Puede que el mundo de hoy en día ame y proclame a Michael Keaton como uno de los mejores Batman de todos los tiempos, sin embargo, en el ’89 las cosas fueron sumamente distintas considerando que Warner Bros. jamás había recibido tantas cartas de fans enojados al enterarse que Burton lo había fichado para ser el caballero de la noche.

Ahora, recientemente WGTC ha revelado que el director confesó que entre toda la ola de críticas y ataques por su decisión, mantuvo la mente serena a lo que tenía planeado pues existían múltiples razones para tener a Keaton como Batman:

“Cuando buscas a un Batman no basta con la quijada, los músculos ó el porte; se trata de psicología y Keaton tenía eso.



Un tipo fuerte, alto y atractivo con mucho dinero, no tiene razones para disfrazarse de murciélago y combatir el crimen. ¿Cuál es su motor? Esa clase de gente supera las muertes y sigue con sus vidas.



Michael Keaton no, al menos no alguien como él. Gente como Michael tienen “la mirada”, “la la locura”; pueden guardarse eso durante años hasta llegar a la maravillosa conclusión de “O.K, es momento de hacer esta locura”.



Se trata de psicología. Es todo”.

Tim Burton