Con más de 30 años de trayectoria artística, Shakira es una de las intérpretes latinas más importantes de todos los tiempos, sin embargo; un astro de su calibre difícilmente escapa del escrutinio público. Recientemente, uno de sus más grandes éxitos fue revisado por un TikToker, quien descubrió curiosas similitudes con la canción de otro artista.

Estamos hablando de la balada rock “Estoy Aquí”, que se desprende del famoso ‘Pies Descalzos’ (1995) de Shakira. El usuario @tavoarraya la comparó con “I’ll Stand By You”, corte del conjunto anglo-estadounidense The Pretenders, tomado de su sexto material de estudio ‘Last of The Independents’ que, curiosamente, debutó un año antes que ‘Pies Descalzos’.

La semejanza entre ambas composiciones se aprecia mucho mejor cuando “I’ll Stand By You”, que posee un tempo un poco más acelerado, es reducido al nivel de “Estoy Aquí”, una balada cuya naturaleza es más lenta.

¿Mera coincidencia o plagio descarado? Júzgalo tú mismo a continuación.

En realidad, esta no es la primera vez que a Shakira se le acusa de apropiación.

En su haber cuenta con al menos cinco polémicas de plagio, entre las que destacan “La Bicicleta”, tema del 2017 en colaboración con Carlos Vives que, supuestamente, le copió al cantante cubano Liván Rafael Castellano y su tema “Yo te Quiero Tanto”. También figura “Loca” del 2010, cuyo estribillo es idéntico al de “Loca cons su Tiguere” del dominicano El Cata. Shakira se defendió diciendo que ella compró los derechos de la canción. Incluso, ambos artistas colaboran en el disco ‘Sale el Sol’.

