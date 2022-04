Hace unas semanas, el popular creador de TikTok, Ari Elkins, presentó una nueva serie titulada ‘Oldies You Should Know’ (‘Clásicos que deberías de Conocer’). ¿El primer tema? “Something In The Way”, un malhumorado y profundo corte de Nirvana que se desprende del clásico ‘Nevermind‘ (1991).

El clip, muestra al universitario rasgueando una guitarra invisible, mientras aparece una fugaz escena de Nirvana en su MTV Unplugged de 1994; un álbum en directo grabado poco antes de que Kurt Cobain se suicidara.

Naturalmente, la reacción que provocó en toda una generación (más grande que la de él, por supuesto) fue de verdadero cringe. ¿Por qué este chico está tocando un tema así, de ritmo lento, en el que Cobain canta sobre ser un indigente y dormir bajo un puente? Y si Nirvana es ya considerada una banda de clásicos ¿en qué se convierten entonces Frankie Avalon o Elvis Presley?

Una pequeña búsqueda en la plataforma favorita de los Gen Z revela que la canción está en todas partes. A raíz de su inclusión en la banda sonora de ‘The Batman’, “Something In The Way” acabó llegando a TikTok, donde ha cobrado vida propia.

Hasta esta semana, “Something In The Way” se ha utilizado como banda sonora de casi 200 mil vídeos de TikTok. Su ubicuidad ha contribuido, sin duda, a que la canción entrara el mes pasado en la lista Hot 100, unos 31 años después de su lanzamiento.

“Todo lo que se necesita es un vídeo algo gracioso que alguien publica en TikTok, y de repente se extiende por todas partes y se convierte en un elemento en la mente de todos”– dijo Joshua Johnson, un popular creador de TikTok que principalmente crea vídeos sobre Star Wars, a The Star

“Después de que saliera ‘The Batman’ y aparecieran todas las tomas de humor (de TikTok), no puedo dejar de escuchar a Nirvana. Creo que TikTok tiene mucho que ver con eso. No creo que YouTube o Twitter -sólo por cómo están estructurados- puedan hacer eso al nivel que puede hacerlo TikTok”. Vía The Star.

La gente que creció escuchando esta música puede sentir el impulso de burlarse cuando sus canciones más queridas son despojadas de su significado o contexto original. Pero debajo de los chistes y las capas de ironía, parece existir un genuino aprecio por la música.

“Mucha gente en la sección de comentarios piensa que me estaba burlando de (estas canciones)”, dice Johnson. “Yo dije: ¡no lo hago! Me sé toda la letra… ¡estas canciones están en mi lista de reproducción cuando voy a trabajar!”. Vía The Star.

La historia de la música popular está llena de historias de apropiación y profanación, que a menudo dan lugar a nuevas y emocionantes formas de arte. Así que relájate y disfruta, abuelo.