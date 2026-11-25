Desde el 9 de diciembre, TIDAL empezará a borrar canciones hechas por completo con IA. ¿Qué pasará con tus playlists y con los artistas?

Lo que debes saber

TIDAL comenzará a eliminar y rechazar grabaciones generadas por completo con IA el 9 de diciembre de 2026.

comenzará a eliminar y rechazar grabaciones generadas por completo con IA el 9 de diciembre de 2026. La plataforma identificó unos 27 millones de pistas de este tipo y estima retirar alrededor de 29 millones.

Los artistas podrán seguir usando IA como apoyo, siempre que la grabación no se haya generado por completo con esas herramientas.

TIDAL ya le puso fecha a la eliminación de música hecha por completo con inteligencia artificial. El servicio de streaming comenzará a retirar esas grabaciones el próximo 9 de diciembre. Y ojo al tamaño de la operación: según su responsable de música, se espera eliminar alrededor de 29 millones de canciones.

No estamos hablando de una prohibición de cualquier herramienta de inteligencia artificial en el estudio. La medida va contra las grabaciones hechas enteramente con generadores de música. Pensemos en herramientas como Suno V6 permiten producir canciones a partir de instrucciones de texto.

El cambio se anunció el 24 de noviembre y quedó detallado este miércoles 25 en el comunicado oficial de TIDAL. La empresa explicó que las medidas de etiquetado y exclusión de regalías que ya aplicaba no habían sido suficientes.

¿Cuántas canciones hechas con IA eliminará TIDAL y cuándo?

El próximo 9 de diciembre de 2026 comienza el retiro de las pistas y el rechazo de nuevos envíos identificados como totalmente generados por IA. La expectativa es que el material que ya está en el catálogo desaparezca a principios de 2027.

Ojo, porque aquí se manejan dos cifras distintas. En su comunicado, TIDAL reporta cerca de 27 millones de pistas ya etiquetadas. Por otra parte, Robert Andersen, responsable de música de la compañía, estima que se eliminarán alrededor de 29 millones y que se rechazarán entre 80 mil y 85 mil nuevos envíos diarios, según la cobertura de The Verge. Son estimaciones de la empresa, no un conteo final de canciones eliminadas.

Una cosa son las pistas que ya están en el catálogo y otra las que los distribuidores siguen enviando a TIDAL. Borrarlas todas llevará tiempo.

El dato que explica por qué TIDAL tomó esta decisión

Para entender cuánta música hecha con IA recibe TIDAL, basta con revisar las cifras que publicó la propia compañía:

43% de los envíos recibidos en los últimos 90 días fueron identificados como grabaciones generadas íntegramente con IA.

El 6 de noviembre, esa proporción superó el 60% de las entregas de un solo día.

Los 27 millones de pistas identificadas equivalían al 6.3% del catálogo, según la empresa.

96% de las grabaciones identificadas no registraron reproducciones durante los últimos tres meses.

Ese 96% llama la atención. Aunque a TIDAL le llegan millones de grabaciones de este tipo, casi todas pasan sin que nadie las escuche. Las cifras provienen del sistema de detección de TIDAL y no de una auditoría independiente de toda la música que circula en internet.

A esto se suma otro problema: la empresa dice haber retirado más de 65 mil pistas señaladas por posible suplantación de nombres de artistas. No todos esos casos equivalen a fraudes comprobados, pero sí explican una parte de las preocupaciones que motivaron la nueva política.

¿TIDAL también va a prohibir las canciones hechas con ayuda de IA?

No por el simple hecho de que se haya utilizado inteligencia artificial durante la producción. Si una persona graba una canción y emplea herramientas de IA para experimentar con sonidos, por ejemplo, eso no convierte automáticamente la grabación en material prohibido.

La política distingue además entre la grabación y la composición. TIDAL reconoce que todavía existen limitaciones para detectar de forma fiable el uso parcial de IA. La empresa trabaja con Ircam Amplify para identificar grabaciones totalmente sintéticas.

Los músicos también tienen sus propias posturas sobre el uso de estas herramientas. Hace poco contamos por qué Olivia Rodrigo prefiere no utilizar ChatGPT para componer. En el caso de TIDAL, es la plataforma la que decide qué grabaciones acepta.

¿Qué pasará con tus playlists de TIDAL y con los artistas en México?

Si tienes una cuenta de TIDAL en México, no se ha anunciado una fecha distinta para el país. Una pista retirada del catálogo dejará de estar disponible para reproducirse desde el servicio, aunque la empresa no ha detallado cómo aparecerán esas eliminaciones dentro de todas las playlists guardadas.

¿Y si TIDAL se equivoca al identificar una canción? La compañía ya ofrece un formulario para que músicos y sellos independientes soliciten la revisión de una grabación marcada por error. Aún no sabemos cómo funcionará ese proceso cuando empiece el retiro masivo.

Esto no obliga a Spotify o Apple Music a seguir los mismos pasos. Cada servicio decide qué música acepta. Por ahora, el retiro que comienza el 9 de diciembre es una decisión de TIDAL.