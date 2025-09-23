Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation enfrentan una demanda en Estados Unidos por presuntamente permitir la reventa masiva de boletos y engañar a los consumidores con tarifas ocultas.

La Comisión Federal de Comercio (FTC), junto con siete estados, presentó el caso en una corte de California, señalando que millones de compradores han resultado afectados (vía CBS News).

De acuerdo con la denuncia, Ticketmaster, que controla cerca del 80% de la venta de entradas para grandes conciertos en el país, habría permitido que revendedores adquirieran boletos en cantidades muy superiores a los límites establecidos.

Para lograrlo, usaban numerosas cuentas falsas y después revendían las entradas a precios mucho más altos, lo que hacía que asistir a un espectáculo fuera cada vez más costoso.

El presidente de la FTC, Andrew Ferguson, señaló que ver un partido o un concierto no debería convertirse en un lujo. “El entretenimiento en vivo debe ser accesible para todos”, recalcó.

Software y cargos ocultos bajo investigación

Los documentos incluidos en la demanda indican que Ticketmaster no solo ignoró estas prácticas, sino que incluso brindó apoyo tecnológico a los revendedores.

A través de una herramienta interna llamada TradeDesk, podían administrar y revender boletos adquiridos con múltiples cuentas, facilitando así el negocio de la reventa.

Otro de los puntos señalados es el manejo de los precios en la plataforma.

Según las autoridades, los consumidores veían boletos anunciados con un costo inicial, pero al momento de pagar se añadían comisiones y cargos que aumentaban el precio final hasta en un 44%.

Entre 2019 y 2024, estos recargos ocultos habrían sumado más de $16,400 millones de dólares.

El mercado de boletos, en la mira

Durante esos cinco años, los compradores gastaron más de $82,600 millones de dólares en boletos adquiridos a través de Ticketmaster.

Para la FTC, este caso busca frenar abusos y exigir mayor transparencia en la industria de los eventos en vivo.

El resultado de la demanda podría marcar un antes y un después en la forma en que se venden los boletos en Estados Unidos, limitando la especulación y poniendo más controles sobre el negocio de la reventa.