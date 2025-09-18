Ticketmaster México anunció un ajuste en sus tarifas: los cargos por servicio aplicados a cada boleto pasaron del 22% al 24%.

Con este cambio, prácticamente una cuarta parte del costo total de una entrada se destina a comisiones de la empresa, que forma parte de Live Nation y tiene su sede en Arizona, Estados Unidos.

Razones detrás del aumento en Ticketmaster

La compañía explicó (vía El Financiero) que el incremento busca reforzar la infraestructura tecnológica y operativa que sostiene su plataforma.

En un entorno donde la venta de boletos en línea requiere altos niveles de seguridad y confiabilidad, la boletera asegura que estos ingresos adicionales se destinarán a mejorar sus sistemas y servicios.

De acuerdo con Ticketmaster México, los cargos por servicio no forman parte del valor del espectáculo en sí, sino que cubren gastos como el soporte al cliente, el control de accesos en recintos y el mantenimiento de las plataformas digitales que procesan millones de transacciones cada año.

Inversión en seguridad y experiencia digital

Desde 2023, bajo la dirección de Ana María Arroyo Salhuana, Ticketmaster ha impulsado una renovación tecnológica enfocada en mayor transparencia y en combatir el fraude en la reventa de boletos.

Entre las innovaciones que presume la empresa se encuentran los boletos digitales con códigos dinámicos bajo el sistema SafeTix; el acceso cifrado desde dispositivos móviles; y nuevas herramientas para gestionar ventas de alta demanda.

A nivel internacional, la boletera ha invertido miles de millones de dólares en soluciones tecnológicas que buscan blindar las compras en línea y garantizar que los boletos lleguen únicamente a compradores legítimos.

México, un mercado clave para Ticketmaster

El ajuste en las tarifas ocurre en un momento de crecimiento para la industria del entretenimiento en México.

Con más de 50 millones de asistentes a conciertos, festivales y eventos deportivos al año, el país se ha consolidado como uno de los mercados más importantes para Ticketmaster a nivel global.

Con esta alza, la empresa reafirma su apuesta por mejorar la seguridad y la experiencia de compra, aunque el incremento podría impactar directamente en el bolsillo de los fanáticos que buscan asistir a espectáculos en vivo.