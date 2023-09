Se ha dado a conocer la entrevista realizada al líder de Radiohead, Thom Yorke, por Jason Thomas Gordon. Gordon acaba de lanzar su nuevo libro, titulado ‘The Singers Talk’, el cual presenta entrevistas exclusivas con varios cantantes notables, entre ellos Bruce Springsteen, Ozzy Osbourne, Robert Smith, Michael Stipe, Thom Yorke, Steve Perry, y otros más.

A manera de adelanto exclusivo, el segmento de la entrevista con Yorke fue publicado en la revista Rolling Stone. En el, Yorke compartió sus reflexiones sobre sus primeros días en la música, revelando que inicialmente no tenía intención de ser cantante y no aspiraba a ser como Freddie Mercury, sino que se identificaba más con Brian May.

“Siempre esperé que alguien más asumiera ese rol, ya que no me veía a mí mismo como el tipo de persona que se colocaría frente a un micrófono. Aunque me encantaba Queen, nunca me imaginé siendo como Freddie Mercury. Sorprendentemente, siempre me identifiqué más con Brian May en mi mente. Sin embargo, eso cambió con el tiempo, ya que no encontré a nadie más que lo hiciera.”