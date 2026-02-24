Lo que debes saber:
- 🎤 The xx se presentará el 4 de abril de 2026 en la Ciudad de México.
- 🎟️ La preventa exclusiva Banamex iniciará este 26 de febrero.
- 📍 El esperado concierto tendrá lugar en el Pepsi Center WTC.
La reconocida banda británica The xx anunció formalmente su esperado regreso a la Ciudad de México para este año. El trío integrado por Romy, Oliver y Jamie confirmó una presentación en vivo que marcará su reencuentro con el público mexicano tras ocho años de ausencia de los escenarios locales.
Este esperado concierto se llevará a cabo el sábado 4 de abril de 2026 en las instalaciones del Pepsi Center WTC. La elección de este recinto garantiza una experiencia inmersiva para los asistentes que buscan disfrutar el sonido minimalista que caracteriza a la agrupación.
¿Cuándo y dónde es el concierto de The xx en México?
El evento está programado para el sábado 4 de abril de 2026. La sede oficial será el Pepsi Center WTC, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Este foro es reconocido por su versatilidad y por ofrecer una de las mejores acústicas para bandas de corte alternativo y electrónica.
Preventa Banamex y venta general: Fechas clave
Para asegurar tu lugar en este reencuentro, es fundamental tener presentes los días y horarios de comercialización de los accesos a través de Ticketmaster:
- Preventa Banamex: Jueves 26 de febrero a partir de las 11:00 AM.
- Venta General: Viernes 27 de febrero desde las 11:00 AM.
Precios de los boletos para The xx en el Pepsi Center WTC
Aunque los costos pueden variar ligeramente al momento de la compra debido a cargos por servicio, los precios estimados para las diferentes secciones del inmueble son los siguientes:
- Banamex Lounge: $1,860.00 MXN.
- Sección C: $1,116.00 MXN.
- Pista (General): $992.00 MXN.
- Box Superior: $806.00 MXN.
Mapa del recinto y cómo llegar al Pepsi Center WTC
El Pepsi Center WTC se localiza en la calle Dakota s/n, Benito Juárez. Para llegar, la opción más viable en transporte público es el Metrobús Línea 1, bajando en la estación Poliforum, que queda a unos pasos del World Trade Center. El recinto cuenta con zonas de pista, gradas fijas y el área lounge para quienes buscan mayor comodidad.