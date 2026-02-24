The xx regresa a CDMX en 2026. Conoce la fecha de su concierto en el Pepsi Center, los detalles de la preventa Banamex y asegura tus boletos.

Descubre todos los detalles sobre el esperado concierto de la banda británica en el Pepsi Center WTC y asegura tus entradas hoy mismo.

Lo que debes saber:

🎤 The xx se presentará el 4 de abril de 2026 en la Ciudad de México.

🎟️ La preventa exclusiva Banamex iniciará este 26 de febrero.

📍 El esperado concierto tendrá lugar en el Pepsi Center WTC.

La reconocida banda británica The xx anunció formalmente su esperado regreso a la Ciudad de México para este año. El trío integrado por Romy, Oliver y Jamie confirmó una presentación en vivo que marcará su reencuentro con el público mexicano tras ocho años de ausencia de los escenarios locales.

Este esperado concierto se llevará a cabo el sábado 4 de abril de 2026 en las instalaciones del Pepsi Center WTC. La elección de este recinto garantiza una experiencia inmersiva para los asistentes que buscan disfrutar el sonido minimalista que caracteriza a la agrupación.

¿Cuándo y dónde es el concierto de The xx en México?

El evento está programado para el sábado 4 de abril de 2026. La sede oficial será el Pepsi Center WTC, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Este foro es reconocido por su versatilidad y por ofrecer una de las mejores acústicas para bandas de corte alternativo y electrónica.

Preventa Banamex y venta general: Fechas clave

Para asegurar tu lugar en este reencuentro, es fundamental tener presentes los días y horarios de comercialización de los accesos a través de Ticketmaster:

Preventa Banamex: Jueves 26 de febrero a partir de las 11:00 AM.

Jueves 26 de febrero a partir de las 11:00 AM. Venta General: Viernes 27 de febrero desde las 11:00 AM.

Precios de los boletos para The xx en el Pepsi Center WTC

Aunque los costos pueden variar ligeramente al momento de la compra debido a cargos por servicio, los precios estimados para las diferentes secciones del inmueble son los siguientes:

Banamex Lounge: $1,860.00 MXN.

$1,860.00 MXN. Sección C: $1,116.00 MXN.

$1,116.00 MXN. Pista (General): $992.00 MXN.

$992.00 MXN. Box Superior: $806.00 MXN.

Mapa del recinto y cómo llegar al Pepsi Center WTC

El Pepsi Center WTC se localiza en la calle Dakota s/n, Benito Juárez. Para llegar, la opción más viable en transporte público es el Metrobús Línea 1, bajando en la estación Poliforum, que queda a unos pasos del World Trade Center. El recinto cuenta con zonas de pista, gradas fijas y el área lounge para quienes buscan mayor comodidad.