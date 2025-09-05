El cantante canadiense The Weeknd sorprendió a sus fans latinoamericanos al confirmar que su próxima gira mundial tendrá paradas en la región durante 2026.

Hasta el momento se han anunciado cuatro fechas en total: dos en México y dos en Brasil, aunque no se descarta que se agreguen más ciudades en los próximos meses.

Fechas de The Weeknd en el Estadio GNP Seguro

La cita con los fans mexicanos será en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 20 y 21 de abril de 2026.

Se espera que ambos conciertos reúnan a miles de asistentes, consolidando al intérprete de “Blinding Lights” como uno de los artistas internacionales más convocantes en el país.

Para hacer aún más especial la experiencia, The Weeknd contará con Anitta como invitada de lujo en estas presentaciones.

La estrella brasileña compartirá escenario con el canadiense en territorio mexicano, mientras que en Brasil el telonero confirmado será Playboi Carti.

Preventa de boletos en Ticketmaster México

Aunque faltan varios meses para los conciertos, la venta de entradas comenzará en cuestión de días.

La Gran Venta HSBC se llevará a cabo el 8 y 9 de septiembre de 2025 a través de Ticketmaster donde los tarjetahabientes tendrán acceso preferente para asegurar sus lugares.

Una vez concluida esta etapa, se abrirá la venta general, por lo que los seguidores deberán estar atentos para no quedarse fuera de lo que promete ser uno de los espectáculos más esperados del próximo año en México.