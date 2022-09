Al principio de su set en el SoFi Stadium de Los Ángeles la noche del sábado (3 de septiembre), The Weeknd, cuyo nombre verdadero es Abel Tesfaye, perdió la voz y tuvo que cancelar el resto del show, tal y como informan Billboard y Los Angeles Times.

El cantante estaba en medio de la interpretación de su éxito del 2015 “Can’t Feel My Face” cuando se le fue la voz y, entonces, detuvo el concierto y se dirigió al público que había agotado las entradas para la jornada.

“Esto me está matando, no quiero parar el espectáculo. Pero no puedo darles el concierto que quiero darles ahora mismo”– dijo Tesfaye. Y continuó:

“Voy a asegurarme de que todo el mundo esté bien, de que les devuelvan el dinero, y haré un espectáculo muy pronto para ustedes, pero quería salir y disculparme personalmente y no tuitearlo o Instagramearlo. Quería que supieran que no puedo darles lo que quiero darles. Me disculpo. Lo siento mucho. Los quiero mucho”. Vía Billboard.

Tesfaye hizo una pausa mientras el público aplaudía y gritaba “¡manos arriba!”. El cantante añadió: “Saben lo mucho que me mata esto. Lo siento. Los quiero. Muchas gracias“, antes de salir del escenario.

Después, Tesfaye publicó un breve comunicado en Twitter que decía.

“Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado, sentí que se iba y se me cayó el corazón“. “Mis más profundas disculpas a mis fans aquí, les prometo que se los compensaré con una nueva fecha“. Vía Los Angeles Times.

The Weeknd también actuó en el SoFi Stadium una noche antes del incidente, el viernes 2 de septiembre, con ambas fechas agotadas en el recinto de Los Ángeles como parte de su gira mundial 2022 en apoyo de sus más recientes esfuerzos discográficos, ‘Dawn FM’ (2022) y ‘After Hours’ (2020).

De cualquier manera, la gira tuvo un comienzo accidentado: el concierto de Tesfaye del 8 de julio en Toronto se pospuso debido a un corte de energía en todo el país de Rogers Telecommunications, la principal empresa de telecomunicaciones de Canadá.