A 5 años de su primera y única presentación en México, todo parece indicar que The Weeknd volverá a actuar en territorio nacional el año que entra, según información filtrada y posteriormente corroborada por Ticketmaster.

Después de un desliz por parte de la promotora, se ha confirmado anticipadamente que The Weekend se presentará el 29 de septiembre del 2023 en nada más y nada menos que el Foro Sol, ocupando así un recinto más grande con respecto al de su visita anterior, que fue Palacio de los Deportes.

El concierto de The Weeknd en México se llevará a cabo en el marco de su After Hours Til Down Tour que, como su nombre lo indica, promociona sus más recientes materiales discográficos; ‘After Hours’ (2020), nacido en plena era pandémica y ‘Dawn FM’ (2022).

La venta de boletos se hará por supuesto a través de Ticketmaster y queda de la siguiente manera:

Venta anticipada Spotify para usuarios seleccionados , miércoles 7 de diciembre de 10 am a 11:30 pm.

, miércoles 7 de diciembre de 10 am a 11:30 pm. Preventa Citibanamex , miércoles 7 de diciembre de 2 pm a 11 pm.

, miércoles 7 de diciembre de 2 pm a 11 pm. Venta general, jueves 8 de diciembre

De momento aún no hay precios confirmados para el show de The Weeknd en el Foro Sol (se darán a conocer el mismo día de la preventa) y se especula que, dada la alta demanda que experimentara el evento, probablemente se abrirá una segunda fecha.

En noticias relacionadas, The Weeknd perdió recientemente su poderosa voz al inicio de una actuación en el SoFi Stadium de Los Angeles, viéndose en la necesidad de cancelar el show completo. Entérate de todos los detalles por aquí.