No nos cabe duda que no existe nadie más emocionado por ‘Avatar: The Way of Water’ que James Cameron, sin embargo, las razones por las cuales esta súper producción a tomado tanto revuelo también se deben a que su soundtrack vino con grandes sorpresas y “Nothing Is Lost” de The Weeknd, es una de ellas.

Tal y como billboard reporta, el sencillo que en su momento fue exclusiva del estreno de la película, ahora puede ser encontrada en todas las plataformas de streaming.

¿Lo especial? Bueno, por si no lo sabían, esta canción fue producida por nada más y nada menos que Swedish House Mafia, lo cual es un junte legendario considerando que el trío llevaba rato desaparecido luego de haber regresado hace apenas un par de años.

Eso sí, no se esperen algo bajoneador como las canciones de corazones rotos de The Weeknd; esto de acá trae una energía emocionante que definitivamente, los hará ir corriendo a su sala de cine favorita a ver la película porque si así es el soundtrack, el largometraje debe ser aún mejor.

Chéquenla por acá:

