Aunque a veces parezca de primera instancia improbable, lo cierto es que muchas estrellas pop se nutren de lo hecho por grandes artistas del rock. Tal es el caso de The Weeknd, la super estrella canadiense quien, recientemente; confesó que los Deftones fueron una inspiración muy grande para él durante sus primeros años de carrera.

Desde 2018 The Weeknd, cuyo nombre de pila es Abel Tesfaye, tiene un programa de radio en Apple Music titulado Memento Mori. La más reciente emisión vio al cantante celebrando el décimo aniversario de ‘Thursday’, que fue su segundo mixtape lanzado en el 2011, cuando aún era un artista independiente.

Hablando sobre aquella época, The Weeknd confesó que Deftones fue una gran inspiración para él “durante la era de Trilogy” -refiriéndose al álbum que recopila sus primeras mixtapes. Además, rendió tributo al fallecimiento de Chester Bennington de Linkin Park. No ahondó en detalles, simplemente lo comentó a través de redes sociales con el HT #MementoMori.

DEFTONES HUGE INSPO DURING TRILGOY ERA #MementoMori — The Weeknd (@theweeknd) August 18, 2021

El segmento también incluyó canciones de Deftones, Likin Park ft. Jay Z y System of a Down, y selecciones de Chromeo, Jodeci, Art of Noise entre otros.

The Weeknd comenzó Memento Mori en 2018 mientras se “escondía en París” cuando “decidió empezar un programa de radio y presentar a todos la música que le inspira algunas noches de madrugada”, como compartió entonces el cantante sobre el lanzamiento del programa musical del que hizo eco Billboard.

La agrupación de nu-metal, por su parte, saldrá de gira el próximo año en compañía de Gojira, luego de que sus planes del 2020 fueran truncados por la pandemia del Coronavirus. Mismo caso el de Tesfaye, quien retomará su tour mundial ‘After Hours’ en 2022.