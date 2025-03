La banda mexicana de rock The Warning ha confirmado su gira de verano por Estados Unidos en 2025, que será parte de la promoción de su más reciente álbum Keep Me Fed lanzado en 2024.

Esta gira promete ser una experiencia única para sus seguidores, con 25 fechas programadas en ciudades clave de todo el país.

Detalles de la Gira y Ventas de Boletos

La gira comenzará el 5 de julio en el Summerfest de Milwaukee y recorrerá diversas ciudades importantes hasta finalizar el 23 de julio en Minneapolis.

Entre los destinos que visitarán se encuentran Houston, Orlando, Nueva York, Filadelfia, Chicago, y muchos otros.

Este será un tour importante para la banda, que promete poner en escena tanto los nuevos éxitos del álbum Keep Me Fed como algunas de sus canciones más queridas por sus fanáticos.

La Evolución Musical de The Warning: Un Nuevo Capítulo

Antes de su gira como cabeza de cartel, The Warning se unirá a la gira de la exitosa cantante pop Halsey en mayo, donde actuarán como teloneros de su tour For My Last Trick en varias ciudades de Estados Unidos.

Sobre su nuevo álbum Keep Me Fed, Dany, la vocalista y bajista de la banda, compartió sus impresiones con CoS, describiéndolo como un gran cambio para el grupo.

“Es un cambio muy grande”, confesó. “Lo vemos como una nueva era para The Warning, especialmente porque comenzamos a escribir cuando éramos muy jóvenes. Este es el primer álbum realmente ‘adulto’ que hemos hecho. Es como una cápsula del tiempo que recoge todas nuestras experiencias”.

La banda promete llevar a sus seguidores en un viaje musical lleno de emociones, crecimiento personal y, por supuesto, la energía característica que ha convertido a The Warning en un fenómeno del rock moderno.