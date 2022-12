Este próximo 24 de febrero, una colección de 10-LP será liberada como parte de un box set especial de The Strokes, que recopilará los primero sencillos y lados B de la banda, reporta SPIN.

Bajo el título de ‘The Singles – Volume 01‘, el boxset busca hacer un pequeño recuento de los primeros pasos de esta icónica banda que no sólo marcó a una generación musicalmente hablando, sino a nivel moda y diseño en todos los aspectos a principio de la década el 2000.

Con discos como ‘Is This It‘, ‘Room on Fire‘ y ‘First Impressions of Earth‘, el boxset contendrá también covers de Marvin Gaye, con la participación de Eddie Vedder y Josh Homme; piezas únicas para los fanáticos de las bandas.

Con un costo de $124.98 USD, las preventas del boxset se encuentran disponibles en el sitio oficial de la banda. ¿Quieren conocer el tracklist? Por acá SPIN nos ofrece un gran acercamiento para enlistar todo lo que viene en este increíble material.

¡Conózcanlo a continuación!

Here is The Singles – Volume 01 track list:

#1

Side A: “The Modern Age” (Rough Trade Version)

Side B: “Last Nite” (Rough Trade Version)

#2

Side A: “Hard To Explain”

Side B: “New York City Cops”

#3

Side A: “Last Nite”

Side B: “When It Started”

#4

Side A: “Someday”

Side B: “Alone, Together” (Home Recording) / “Is This It” (Home Recording)

#5

Side A: “12:51”

Side B: “The Way It Is” (Home Recording)

#6

Side A: “Reptilia”

Side B: “Modern Girls & Old Fashion Men” (with Regina Spektor)

#7

Side A: “The End Has No End”

Side B: “Clampdown” (Live at Alexandria Palace)

#8

Side A: “Juicebox”

Side B: “Hawaii”

#9

Side A: “Heart in a Cage”

Side B: “I’ll Try Anything Once” (You Only Live Once Demo)

#10

Side A: “You Only Live Once”

Side B: “Mercy Mercy Me (The Ecology)”

En otras noticias, The Strokes ya tienen un nuevo disco terminado, esto es lo que sabemos.