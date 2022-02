Dicen por ahí que el rock está muerto, pero nada contradice mejor esta teoría -por lo menos en territorio nacional- que la tercera fecha de los Smashing Pumpkins en la CDMX.

El pasado jueves 17 de febrero, el conjunto liderado por Billy Corgan anunció su regreso a la capital con un íntimo concierto en el Teatro Metropolitan. No obstante, la respuesta del público mexicano fue tan abrumadora que, ahora mismo; la banda no va por su segunda si no por su tercera fecha en el recinto del Centro Histórico, tras agotar en tan solo cinco días los primeros lugares disponibles.

A través de redes sociales, The Smashing Pumpkins anunció que se presentarán en el Teatro Metropolitan los próximos 5, 6 y 7 de mayo. La preventa para la última fecha, la del 7 de mayo, comenzará el 24 de febrero, mientras que la venta general arrancará el 25 a través del sistema Ticketmaster. Los costos quedan de la siguiente manera:

Preferente A: 1,380 pesos

Preferente B: 1,180 pesos

Preferente BB: 980 pesos

Balcón C: 800 pesos

Balcón D: 680 pesos

Balcón E: 480 pesos

“Gracias a todos nuestros fans en México por recibir a los SP de vuelta por primera vez en 10 años”– dijo la agrupación en redes sociales. Y es que la última vez que los Smashing se presentaron aquí fue en septiembre del 2012, en la Arena Ciudad de México, como parte de la gira en favor de ‘Oceania’, su octavo material de estudio.