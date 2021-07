Tras los efectos duraderos de la pandemia del Coronavirus, The Rolling Stones están listos para volver a los escenarios y lo harán este mismo año para ponerle punto final a su ‘No Filter Tour’, la gira que comenzaron en 2017 en apoyo de su vigésimo tercer álbum de estudio, ‘Blue & Lonesome‘, y que debería de haber terminado oficialmente en 2020.

“Estamos encantados de poder anunciar las fechas reprogramadas de la gira norteamericana de los Rolling Stones 2020, ¡que ahora seguirá adelante este otoño!”– dijo el veterano conjunto a través de redes sociales. Vía redes sociales.

La gira de 13 fechas comienza el 26 de septiembre en The Dome en San Luis, Missouri, y termina el 20 de noviembre en el Circuit of the Americas en Austin, Texas.

La mayoría de las ciudades en las que tenían previsto actuar en 2020 serán visitadas, excepto Vancouver, Louisville, Cleveland y Buffalo que se cancelaron definitivamente por temas de agenda. Para compensarlo, han añadido paradas en Los Ángeles y Las Vegas y también tocarán en el Festival de Jazz de Nueva Orleans.

Durante el tiempo de inactividad, el grupo lanzó un nuevo tema titulado “Living In a Ghost Town”. Fue escrito en gran parte antes de la pandemia, pero cambiaron algunas partes de la letra para reflejar la realidad actual del mundo. No han publicado un álbum inédito propiamente dicho desde ‘A Bigger Bang’ del 2005, pero han pasado mucho tiempo en el estudio recientemente.