The Rolling Stones han decidido darle inicio a su 2022 con una serie de fechas confirmadas para toda Europa. ¿Lo emocionante? Tal y como Blabbermouth reporta, la puerta está abierta a recorrer de nuevo el continente americano y muy probablemente visitar México.

Si bien por ahora sólo hay confirmación de 14 fechas europeas, se rumora que el booking de la banda se encuentra ya tocando puertas en estadios tanto norteamericanos como latinos, y aunque no existe como tal un dato duro que lo confirme, en los últimos 15 años México se ha convertido en una súper potencia de conciertos y festivales, lo. cual podría apuntar a que, en efecto, los Rolling Stones visiten nuestro país en caso de que la gira europea decida transportarse a América.

Si bien, el fallecimiento de Charlie Watts ha dejado unos zapatos muy grandes que llenar, Steve Jordan se unirá a la alineación para dar vida a clásicos como “Gimme Shelter”, “Paint It Black”, “Jumpin’ Jack Flash”, “Tumbling Dice”, “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Start Me Up”.

¿Qué sigue? Estar pendientes. Es posible que este 2022 nos sorprenda con otra visita de los Stones a México.