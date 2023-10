Después de 18 largos años, The Rolling Stones están listos para publicar el que será su 24º material de estudio, ‘Hackney Diamonds’. El esfuerzo de 12 pistas inéditas, con una duración de 48 minutos con 23 segundos, estará disponible mañana, 20 de octubre. En el marco de este lanzamiento, se ha anunciado la apertura de una pop up store en la CDMX que, por tiempo limitado, venderá mercancía oficial de The Rolling Stones.

La pop up store de The Rolling Stones dará servicio únicamente los días 20, 21 y 22 de octubre, en un horario de 11:00 a 21: horas. Estará ubicada en la calle Génova 76 en la Colonia Juárez, a unas cuantas cuadras de la Glorieta de los Insurgentes y sus respectivas estaciones de Metro y Metrobus.

Mientras tanto, se han compartido algunos de los items que estarán disponibles en la pop up store de The Rolling Stones, aunque no así sus precios.

Habrá playeras edición especial para el auditorio mexicano, además de pines -con el clásico logotipo del conjunto-, tote bags y por supuesto, copias en diversos formatos del nuevo ‘Hackney Diamonds’, así como mercancía correspondiente a otras eras de la banda. Destaca de entre todos los artículos una chamarra de piel, que luce grabado en láser el logo de RS, para los fanáticos más acérrimos de sus satánicas majestades.

Mientras tanto, ‘Hackney Diamonds’ será el 24º álbum de estudio británico y 26º estadounidense de The Rolling Stones, disponible el 20 de octubre de 2023 a través de Polydor. Cuenta con estrellas invitadas como Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder y su ex compañero de banda Bill Wyman.

Es el primer álbum de estudio de material original de la banda desde ‘A Bigger Bang’ de 2005 y el primero de la banda después de la muerte en 2021 del baterista Charlie Watts, quien contribuyó a pistas seleccionadas en 2019. Los críticos han dado críticas positivas al álbum y varios han comentado que es su álbum más fuerte en varias décadas.