¡El sueño se ha hecho realidad! Después de haberle dado un adelanto a todos sus seguidores a través de una instalación llamada Voltacube; The Mars Volta está de regreso con su primera canción en una década, “Blacklight Shine”, además del anuncio de una próxima gira que los verá tocar por los Estados Unidos.

En el tema, el cantante Cedric Bixler-Zavala y el guitarrista-compositor Omar Rodríguez-López, crean una brillante melodía pop sobre un ritmo de palmas de inspiración caribeña. Mientras tanto, el cortometraje del single, rodado en blanco y negro, arroja luz sobre la cultura caribeña a través de la danza, la música, los tambores, la vestimenta y la comunidad.

BLACKLIGHT SHINE DISPONIBLE AHORA pic.twitter.com/TnL7rVnQpc — THE MARS VOLTA (@themarsvolta) June 21, 2022

Según un comunicado de Bixler-Zavala, la letra de la canción se centra en una “ola de apagones que arrastra los recuerdos a la orilla, un latido que aún rememora todo”.

“Blacklight Shine” es la primera pieza inédita del grupo de rock de El Paso, Texas, en más de una década. Tras el lanzamiento de su álbum de 2012 Noctourniquet, el conjunto entró en un paréntesis indefinido, con sus miembros pasando a formar otros múltiples proyectos, incluyendo los efímeros Bosnian Rainbows, Zavalaz y Antemasque.

Junto con el corte, The Mars Volta también ha revelado las fechas de una próxima gira que, de momento, únicamente contempla a los Estados Unidos. La serie de 13 conciertos comienza el 23 de septiembre en The Factory at Deep Ellum en Dallas, Texas, y llega a ciudades importantes como Filadelfia, Nueva York, Toronto y San Francisco antes de cerrar en el Hollywood Palladium de Los Ángeles el 21 de octubre. Las entradas salen a la venta el jueves 24 de junio a través de Ticketmaster.

En 2021, The Mars Volta reeditó todo su catálogo -incluyendo los seis álbumes de su discografía, el EP Tremulant y la colección Landscape Tantrums– en vinilo.