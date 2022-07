The Mars Volta ha regresado con un segundo comeback single después de que nos sorprendiera con “Blacklight Shine” y un largo video con una nueva mirada hacia el futuro del proyecto, reporta MI.

Bajo el título de “Graveyard Love”, el dúo conformado por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez López, ha dado un importante paso hacia el desarrollo de una nueva etapa de la banda después de que su reunión comenzara en una black box de L.A., y sorprendieran al mundo con lo que jamás pensábamos volver a ver: The Mars Volta de regreso.

Como es propio de ellos, no hay mucha más explicación: el video retrata de una manera conceptual y artística la historia de Puerto Rico a través de los ojos de estos increíbles artistas, que más que músicos se han desarrollado como productores creativos en diferentes disciplinas a lo largo de los años.

Así que una mirada profunda hacia la historia de un país, es quizás lo que se necesita en estos momentos para reconstruir el mundo que se quebró después de la pandemia.

The Mars Volta regresará con más música. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que la banda está girando por el momento en EE.UU. y que pronto, muy pronto, nos estará revelando más mensajes como el que incluyó en esta canción:

1897 – FREE AT LAST

1898 – EIGHT DAYS OF INDEPENDENCE

1899 – HURRICANE SAN CIRIACO

1910 – U.S. BANKS FORECLOSE ON PUERTO RICAN LAND

1917 – U.S. CITIZENSHIP

1921 – MONCHO REYES, THE IDIOT GOVERNOR

1920 – 1930 – U. S. LAND GRAB

1930 – PEDRO ALBIZU CAMPOS

1931 – PUERTO RICAN GUINEA PIGS

1930 – 1970 – MASS STERILIZATION

1934 – LOS MACHETEROS GO ON STRIKE

1934- 24-HOUR FBI SURVEILLANCE OF ALBIZU CAMPOS

1935 – RIO PIEDRAS MASSACRE

1936 – ASSASSINATION OF POLICE CHIEF RIGGS

1937 – PONCE MASSACRE

1939 – BOMBING OF CULEBRA

1941 – OCCUPATION OF VIEQUES

1948 – LAW 53 (THE GAG LAW)

1950 – UPRISINGS THROUGHOUT PUERTO RICO

1950 – JAYUYA UPRISING

1950 – UTUADO UPRISING

1950 – ATTACK ON THE GOVERNOR OF PUERTO RICO

1950 – GUNFIGHT AT THE SALÓN BORICUA

1950 – ATTACK ON PRESIDENT HARRY S. TRUMAN

1954 – ATTACK ON THE U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES

1965 – PEDRO ALBIZU CAMPOS DIES

1971 – CULEBRA ISLAND TAKEOVER

1976 – IRS SECTION 936

1978 – CERRO MARAVILLA

1980 – 2000 – PHARMACEUTICAL BOOM

2003 – VIEQUES BOMBING STOPS

2006 – NO MORE IRS 936

2017 – HURRICANE MARIA

2022 – STILL A COLONY”