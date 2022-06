A principios de la década de los 90’s, cuando el grunge de Nirvana, Mudhoney y Dinosaur Jr. se encontraba en su máximo apogeo; un pequeño Brandon Flowers, de tan sólo 12 años de edad, se sentía completamente desconectado de lo que sus vecinos y compañeros de escuela disfrutaban escuchar.

En palabras del propio líder de The Killers, el gusto musical vintage que desarrolló a tan temprana edad se debió, en parte, a la influencia de su hermano mayor, quien es 12 años más grande que él. De esta manera encontró comfort en la música de los ochentas de The Smiths pero, también, en actos un poco más viejos que ese.

The Cars, el conjunto setentero de new wave de Boston era uno de sus favoritos y, de hecho, de ellos fue el primer disco que compró.

“Aún guardo un casete con los Grandes Éxitos de The Cars“- dijo Flowers a Rolling Stone, sobre el primer álbum que adquirió.

“Tengo un hermano que es 12 años mayor que yo, nació en 1969, y por eso sus años de instituto estaban llenos de música fantástica, así que en el 93/94, cuando el grunge estaba en pleno apogeo, simplemente no me gustaba, y él fue capaz de pasarme esta otra música a la que de otra manera no habría estado expuesto, creo”.

Y continuó: “Cuando tenía esa edad, me sentí muy atraído por The Cars, y aún recuerdo cuando mi madre me dio 12 dólares y elegí el Greatest Hits de The Cars (…) es muy extraño, no me parece que haya pasado tanto tiempo desde que agarré ese casete”.

Vía Rolling Stone.