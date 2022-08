Luego de mucho prometer su regreso al estudio y deleitar a sus fans con más música nueva, Brandon Flowers & The Killers por fin han estrenado su primer sencillo del 2022: “Boy“.

Tal y como BF reporta, quienes han seguido a la banda de cerca estos últimos meses, sabrán que esta no es la primera vez que escuchan este nuevo sencillo, ya que el pasado mes de julio en el marco del festival Mad Cool, la banda se aventuró a interpretarlo en vivo, enamorando a los más de 20,000 espectadores que inundaron las redes preguntando “¿cómo se llama esa canción?”.

Pues bueno, ahora por fin la podrán escuchar en alta resolución y disfrutar de este nuevo vistazo al disco que la banda se encuentra grabando entre su estudio de Las Vegas ubicado cerca del Golden Nugget, y la ciudad de Los Ángeles en donde han ido constantemente a revisar mezclas y demás detalles del disco.

¿Y cuándo saldrá ese álbum? No sabemos. ¿Ya tienen algún teaser? No, solamente este sencillo. Así que mejor dejemos las preguntas de lado y demos paso a lo que nos interesa: escuchar “Boy” y prepararnos para más música de The Killers.

En otras noticias, recientemente Brandon Flowers tuvo que parar un concierto por un señor bastante juvenil.