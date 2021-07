La pandemia del Coronavirus dejó un gran vacío en la vida de artistas y grupos internacionales quienes no han podido salir de gira propiamente dicho desde principios del 2020. Uno de ellos es The Killers, la agrupación liderada por Brandon Flowers quienes, a falta de fechas, se pusieron a trabajar en el estudio y el día de hoy oficializan la salida de su séptimo disco.

La noticia no es nueva. Desde hace meses que The Killers viene anunciando un “próximo álbum conceptual” y los detalles finalmente se han revelado el día de hoy. Se titulará ‘Pressure Machine’ y estará disponible el 13 de agosto vía EMI Music.

A través de un comunicado de prensa Brandon Flowers explicó cómo éste esfuerzo pandémico, al igual que los de otros colegas de la industria; se gestó a partir de la quietud del aislamiento y algunas memorias de su infancia.

Todo se paralizó. Y fue la primera vez en mucho tiempo para mí que me enfrenté al silencio. Y de ese silencio empezó a florecer este disco, lleno de canciones que de otro modo habrían sido demasiado silenciosas y ahogadas por el ruido de los típicos discos de The Killers. Vía Rolling Stone.

Además de la crisis sanitaria, ‘Pressure Machine’ toma inspiración de la crianza de Flowers en Nephi, Utah, una pequeña localidad de tan solo 5 mil 300 habitantes en la que vivió de los 10 a los 16 años de edad.

De no haber sido por los avances en la industria automotriz, Nephi en los noventa podría haber sido los cincuenta. Descubrí esta pena con la que no había lidiado. Muchos recuerdos de mi época en Nephi son tiernos. Pero los relacionados con el miedo o la tristeza tenían una gran carga emocional. Ahora soy más comprensivo que cuando empezamos el grupo, y espero haber sido capaz de hacer justicia a estas historias y vidas en esta pequeña ciudad en la que crecí. Vía Rolling Stone.

‘Pressure Machine’ es co-producido por la banda, Shawn Everett y Jonathan Rado de Foxygen. The Killers se embarcará en una gira norteamericana en 2022 para promocionar este y su anterior elepé, ‘Imploding the Mirage’, que no ha podido ser promocionado debido a la pandemia.