The Flaming Lips se encuentran conmemorando el 20 aniversario de uno de sus discos más exitosos: ‘Yoshimi Battles The Pink Robots‘, y con motivo de dicho festejo, la banda ha decidido lanzar The Flaming Lips lanzan un demo inédito de “Do You Realize??”, reporta Stereogum.

A través de una versión deluxe que incluirá distintos materiales y memorabilia, además de un CD y otro acetato de vinilo que ofrecerá B-sides del álbum, Wayne Coyne, repasará 20 años no sólo de haber logrado sintetizar la inocencia, la magia y el amor de un disco que nos cambió la vida a varios, sino también, proyectar un pasaje por el crecimiento que ha tenido la banda a través de tantas épocas.

Los discos y vinilos, incluirán sesiones de radio, acústicos, demos y ensayos. Y es precisamente por eso que para adelantarnos un poquito, la banda ha liberado una versión demo de su track más importante, “Do You Realize??” junto a otras versiones interesantes del disco.

¿Quieren escucharlas? Denle una vuelta por acá e ingresen al sitio de la banda para hacerse de una prevneta de este magnífico disco de aniversario:

