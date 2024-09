Después de 16 años de espera, The Cure ha lanzado una nueva canción titulada “Alone” y ha anunciado su próximo álbum Songs Of A Lost World, que estará disponible el 1 de noviembre. Este lanzamiento marca el regreso de la banda liderada por Robert Smith con material inédito desde 2008.

La nueva canción, “Alone”, ya está disponible en todas las plataformas digitales y ofrece un adelanto del sonido que podemos esperar del nuevo álbum. Robert Smith ha descrito este proyecto como uno de los más personales y oscuros de la banda, reflejando las experiencias y emociones acumuladas durante estos años.

Songs Of A Lost World incluirá 12 nuevas canciones y ha sido producido por Robert Smith junto a Paul Corkett en los estudios Rockfield en Gales. La banda también ha anunciado una serie de conciertos para promocionar el álbum, aunque aún no se han confirmado fechas en México.

La última vez que The Cure lanzó un álbum fue en 2008 con 4:13 Dream, por lo que este nuevo proyecto ha generado mucha expectativa entre los seguidores de la banda. La espera ha sido larga, pero The Cure está de vuelta con un sonido renovado y listo para conquistar nuevamente a su audiencia.

No se pierdan el lanzamiento de Songs Of A Lost World el 1 de noviembre y disfruten de “Alone”, disponible ya en todas las plataformas. ¡Prepárense para un viaje musical único con The Cure!