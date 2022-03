Robert Smith ha revelado el título del primero de los dos nuevos álbumes de The Cure.

Han pasado 14 largos años desde el lanzamiento del último disco de The Cure, ‘4:13 Dream’, y la legendaria banda ha estado anunciando nueva música desde principios del 2020.

Anoche (2 de marzo), Smith asistió a los Premios NME en el O2 Academy Brixton de Londres, donde interpretó su colaboración con Chvrches, “How Not To Drown”, además del clásico de The Cure, “Just Like Heaven”.

Durante su paso por la alfombra roja, Smith reveló algunos detalles sobre el progreso de los dos nuevos discos de The Cure, “que son muy diferentes entre sí” , y también confesó el título del primero.

“Así que he estado trabajando en dos álbumes de The Cure, y uno de ellos está terminado”, dijo Smith. “Por desgracia, es el segundo el que está terminado. En el otro tengo que hacer cuatro voces, y hay 10 canciones en cada álbum. El 1 de abril haremos la mezcla, así que me quedan tres semanas”. Y añadió: “Ya sé cómo se llama, se llama ‘Songs Of The Lost World’. Tiene material gráfico, tiene un orden de ejecución, ¡está casi hecho! Van muy lentos por culpa del vinilo, pero puede que salga en septiembre. Preferiría que saliera ya. No puedo soportar la expectación”. Vía NME.

Más adelante, el icónico vocalista de 62 años de edad habló sobre las diferencias de sonido entre ambos proyectos de The Cure -uno siendo el más sombrío de su carrera y el otro un tanto más optimista-; además de revelar que no se siente muy conforme con el proyecto en solitario que ha estado desarrollando y que, de momento, “es basura”.