El líder de The Cure, Robert Smith, siempre ha hablado de sus influencias y admiraciones musicales. En sus primeros días con The Cure, solía citar a artistas como David Bowie y Jimi Hendrix como influencias clave.

Más tarde, cuando el conjunto estaba trabajando en su obra maestra de oscuridad de 1982, ‘Pornography’, Smith admitió que se habían inspirado mucho en The Psychedelic Furs y que querían hacer un álbum que fuera instrumentalmente similar a su trabajo debut homónimo.

The Cure se basó en su característico sonido post-punk a lo largo de la década de 1980 y llevó el género a las masas con las composiciones accesibles y pegadizas de Smith.

Al mismo tiempo, Smith era una especie de esponja que absorbía influencias de todos los rincones del panorama musical.

A finales de la década de 1980, un nuevo género caracterizado por el uso intensivo de pedales de distorsión llamado shoegaze se hizo cada vez más popular, y Smith estaba entre sus aficionados.

Podría interesarte: Robert Smith elige sus 5 canciones favoritas de The Cure de la historia

A principios de los 90, Smith conoció a los miembros de Ride cuando el grupo de Oxford teloneó a The Cure en el Great British Weekend de 1991.

Los dos grupos se hicieron cercanos y admiraron mucho el trabajo del otro. The Cure había sido una influencia clave en la corta trayectoria musical de Ride, pero parece que también tuvieron un gran impacto en Smith, a lo largo de los años 90 y más allá.

El tema que más atrajo a Smith de Ride fue “Vapour Trail”, de su seminal álbum de debut ‘Nowhere’, de 1990. El corte se ha convertido en uno de los referentes de la música shoegaze y en un himno clásico de la música alternativa de los 90.

Smith expresó su particular admiración por la canción en el documental sobre el shoegaze de 2014, ‘Beautiful Noise’, que analizaba la influencia actual del shoegaze, incluyendo a leyendas como Cocteau Twins, The Jesus and Mary Chain y My Bloody Valentine. Smith dijo del tema:

“‘Vapour Trail’, es una de las mejores introducciones de quince segundos de todos los tiempos”. Vía Beautiful Noise.

Smith era tan fan de “Vapour Trail” que contribuyó con dos versiones remezcladas en 2015 para celebrar el 25 aniversario de ‘Nowhere’. El shoegaze como género ha tenido claramente un gran impacto en algunos de los trabajos posteriores de The Cure, pero aparentemente ninguna banda más que Ride.

“The Hungry Ghost”, que aparece en el álbum de The Cure de 2008, 4:13 Dream, tiene una introducción especialmente familiar.