Ser citado como la banda favorita de Robert Smith, el legendario líder de The Cure, debe sentirse como aun auténtico título honorífico. Especialmente si tu proyecto es unos 25 años más joven que el de tus héroes musicales. Ese es justamente el caso de The Twilight Sad, un excepcional pero modesto trío escocés de shoegaze, que ha sido escogido por Smith como su ensamble favorito del mundo.

Fue en 2016, en el marco de su extenso tour mundial, que The Cure invitó a The Twilight Sad a formar parte del suceso, como parte de la fechas programadas en los Estados Unidos y en Reino Unido. Robert Smith eligió personalmente al grupo, y les hizo llegar la noticia a través del cantante de Mogwai, Stuart Braithwaite. Sin embargo, la revelación era tan extraordinaria, que incluso llegaron a pensar que se trataba de una broma de mal gusto. Así lo explicó el guitarrista Andy MacFarlane a The Guardian en 2015: