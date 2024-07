El próximo 9 de agosto, ‘Acoustic Hits’ de The Cure, originalmente lanzado en formato físico en el 2001, llegará a las plataformas digitales. Para celebrar la ocasión, el conjunto ha lanzado dos videos oficiales de esta sesión, de los cortes “The Lovecats” y “A Forest”.

‘Acoustic Hits’ se desprendió como un álbum compilatorio del LP ‘Greatest Hits’, pero con versiones acústicas de algunos de los más grandes éxitos de The Cure, grabadas especialmente para esta colección.

Se conforma por 18 tracks, entre ellos “In Between Days”, “Lullaby”, “Love Song” y “Why I Can’t Be You”, entre otras. Contó con la colaboración de antiguos miembros, como el baterista Boris Williams.

The Cure lanzará un nuevo disco, ‘Songs Of A Lost World’

En 2022, Robert Smith reveló que estaba trabajando en dos nuevos discos de The Cure, uno de ellos ya terminado, que se titularía ‘Songs Of A Lost World’.

En los meses venideros, The Cure estrenó varias canciones del disco en directo, incluyendo “Alone”, “Endsong” y “And Nothing Is Forever”, sin embargo, hasta el día de hoy no hay noticias oficiales en cuanto a cuándo podremos escucharlo completo.