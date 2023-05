Después de la cruzada anti Ticketmaster de Robert Smith, la gira norteamericana de The Cure finalmente arrancó el miércoles por la noche en Nueva Orleans, con Smith y compañía ofreciendo un set de 29 canciones que incluyó grandes éxitos, favoritos de los fans, material inédito – y un par de cortes que no se tocaban desde la década de 1980.

The Cure tocando Pictures of You em show realizado ontem, em New Orleans. Cara…SEGUNDA música do show. Covardia, @RobertSmith , covardia… pic.twitter.com/WQlvjsx3km — Teco Edukator (@Edukator_Teco) May 11, 2023

Al igual que durante la extensa gira europea del año pasado, The Cure abrió el concierto en Nueva Orleans con “Alone“, un tema que se espera aparezca en el nuevo y retrasado álbum de la banda, ‘Songs of a Lost Word’.

Fue una de las cinco canciones nuevas interpretadas ayer por la noche, una lista que también incluye “A Fragile Thing”, “And Nothing Is Forever”, “Endsong” y “I Can Never Say Goodbye”, todas ellas tocadas en la gira del año pasado.

The Cure opening their North American tour in New Orleans at the Smoothie King Center on 5.10.23. 📸 Photos by Ken Daley pic.twitter.com/UfXoArH0aA — FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) May 11, 2023

Más sorprendentes fueron las interpretaciones de dos canciones que The Cure no tocaba en concierto desde 1987.

“Six Different Ways“, de ‘Head on the Door’, sólo se había tocado en giras entre 1985 y 1987 (y se hizo una prueba de sonido unas cuantas veces en 1996). Y “A Thousand Hours”, un corte extremadamente profundo de ‘Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me’ de 1987, sólo se había tocado en directo una vez: en Los Ángeles en 1987.

Mira el vídeo de ambas actuaciones a continuación.

El resto del recital fue más familiar para cualquiera que haya visto a The Cure en giras recientes, con ‘The Head on the Door’ (“A Night Like This”, “Push”); ‘Disintegration’ (“Fascination Street”, “Pictures of You”); ‘Seventeen Seconds’ (“A Forest”, “At Night”) y ‘Wish’ (“From the Edge of the Deep Green Sea”, “Doing the Unstuck”) bien representadas, junto con lo que ya se ha convertido en un clásico en directo: “Burn”, de la banda sonora de ‘El Cuervo’.

El concierto en Nueva Orleans inauguró la etapa norteamericana de 35 fechas de la gira Shows of a Lost World, que continúa por Estados Unidos y Canadá. Según el propio vocalista, esta gira también llegará a México (aunque los detalles no han sido confirmados).

Setlist The Cure, Shows of a Lost World Tour, Nueva Orleans 2023

Alone

Pictures of You

A Night Like This

Lovesong

And Nothing Is Forever

The Last Day of Summer

A Fragile Thing

Cold

Burn

Fascination Street

Push

Play for Today

Shake Dog Shake

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

Encore :

: I Can Never Say Goodbye

Want

A Thousand Hours (First time live since 1987)

At Night

A Forest