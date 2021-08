Muy malas noticias las que se produjeron para los fans de The Cure el pasado fin de semana, pues Simon Gallup abandonó repentinamente al conjunto británico. Fue su bajista durante más de 35 años y era el segundo miembro más longevo de la banda.

Aunque los detalles específicos de la ruptura aún no han sido revelados, el breve mensaje de despedida de Gallup en redes sociales adelanta que no fue en los mejores términos: “Con un poco de dolor en el corazón, ¡ya no soy miembro de The Cure! Buena suerte a todos ellos…”.

Más adelante sobre la misma publicación confirmó que su salida no se debía a problemas de salud. “Estoy bien … simplemente me cansé de la traición”, finalizó el artista 😱. Sin embargo, esta no sería la primera vez que Gallup deja a The Cure, y quizás tampoco la última.

Se unió a la banda en 1979 después de trabajar con Robert Smith en su proyecto paralelo Cult Hero. Se apartó temporalmente en 1982- por supuestos problemas con Smith-, solo para volver dos años más tarde. Había permanecido como miembro constante de la alineación de The Cure desde entonces.

El líder Robert Smith describió anteriormente a Gallup como su “mejor amigo”, y dijo que si dejara la banda “no se llamaría The Cure” (vía The Irish Times).