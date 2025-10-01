La legendaria banda británica The Cure sigue ampliando su agenda de presentaciones y ya confirmó varias fechas para el verano de 2026.

Robert Smith y compañía anunciaron una serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda, además de su participación en importantes festivales europeos.

La gran pregunta para los fans latinoamericanos, especialmente en México, es: ¿habrá también una parada en nuestro país?

La ruta confirmada de The Cure en 2026

Por ahora, el calendario oficial incluye presentaciones en Dublín, Belfast, Mánchester y Edimburgo, entre finales de junio y agosto de 2026.

En algunos de estos shows estarán acompañados por bandas icónicas como slowdive, Mogwai, The Twilight Sad y Just Mustard, entre otras.

A estas fechas se suman los festivales en los que The Cure será cabeza de cartel, entre ellos: Primavera Sound en Barcelona, Nova Rock en Austria, el Festival de la Isla de Wight en Reino Unido y Rock en Seine en París.

Una agenda que confirma que el próximo verano será muy activo para los británicos y sus seguidores europeos.

¿Y México?

De momento, no hay anuncios sobre fechas en Latinoamérica ni en México.

La última vez que la banda visitó nuestro país fue en 2023, cuando se presentó en el Corona Capital con un show que muchos aún recuerdan como uno de los más emotivos de esa edición.

La esperanza de los fans mexicanos se mantiene viva, ya que la agrupación suele alternar sus giras europeas con visitas a América.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, la expectativa crece conforme se revelan más conciertos de la gira 2026.