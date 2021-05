El dúo electrónico inglés de The Chemical Brothers, ganador del Grammy, unió influencias tan variadas como las de Public Enemy, Cabaret Voltaire y My Bloody Valentine para crear una fusión de dance-rock-rap que rivalizaba con los mejores DJs de la vieja escuela en sus propios términos. Enloqueciendo a las multitudes con cualquier número de estilos orientados al groove, ofreciendo samples inconfundibles, riffs de guitarra familiares, voice tags y diversos efectos de sonido; son ampliamente considerados como uno de los actos más destacados del EDM.

El nombre surgió en 1995 después de que abandonaran su mote original de “The Dust Brothers” debido a que ya existía otro conjunto con ese título. The Chemical Brothers hace referencia a la innovadora “Chemical Beats” (incluida en su álbum debut en 1993), que personificaba su sonido definidor del género.

Cuando el dúo (Tom Rowlands y Ed Simons) decidió complementar su carrera de DJs convirtiendo sus dormitorios en estudios de grabación; se convirtieron en pioneros de un estilo de música (que más tarde se denominaría big beat), notable por su falta de pérdida de energía desde la pista de baile hasta la radio. A partir de su debut en 1995, ‘Exit Planet Dust’, los álbumes de The Chemical Brothers son menos colecciones de canciones y más viajes de una hora de duración; repletos de ritmos profundos y llenos de bombas, percusiones alocadas y efectos tomados de una gran cantidad de fuentes.

Todos los discos de The Chemical Brothers ordenados del peor al mejor

9. No Geography (2019)

Lanzado el 12 de abril de 2019 por Virgin/ EMI Records, ‘No Geography’ es el noveno álbum de The Chemical Brothers. Toma su nombre de un verso del poema “Geography” del neoyorquino Michael Brownstein, cuya lectura está sampleada en la canción que da título al disco.

Casi todos sus esfuerzos desde ‘Push the Button’ han sido considerados como un regreso a su apogeo en los años 90, pero ‘No Geography’ es el que más se acerca a justificar esa afirmación. Utilizaron predominantemente los mismos instrumentos, secuenciadores y moduladores que fueron responsables de sus primeros trabajos; y tiene una sensación electrónica muy de los 90.

8. Further (2010)

‘Further’ es un período de pureza sónica hacia lo más reciente de su discografía. Dejando de lado las colaboraciones (hay invitados, pero no participaron en la composición) en favor de una singularidad de propósito y visión. Siempre han intercalado temas entre sí; pero ‘Further’ es un conjunto completo de piezas que sigue teniendo grandes momentos. Nunca se detiene y contiene la destacada “Swoon”.

Los ocho temas del álbum van acompañados de sus correspondientes clips, realizados específicamente para ellos, por Adam Smith y Marcus Lyall. El personaje principal de la serie está interpretado por la actriz Romola Garai. La mujer que aparece en la portada del álbum es la atleta acuática Jenny Godding, quien también hizo de doble para las partes subacuáticas de los vídeos musicales.

7. Born In Echoes (2015)

Su primer y único álbum hasta la fecha en el que ninguno de sus temas se encadenan abiertamente. En ‘Born in the Echoes’ consiguieron acercarse a sus electrizantes directos. Desde la palpitante “Sometimes I Feel So Deserted” hasta la suave y líquida “Wide Open”; la dupla consiguió mantener el mismo patrón en cuanto a apariciones de invitados, saltos de género y cambios de tempo, todo excelente, sin rellenos.

El elepé debutó en el # 1 de la lista de álbumes del Reino Unido, lo que supuso su sexto éxito en las listas y les convirtió en el grupo de EDM con más álbumes número uno de la historia de U.K.

6. We Are the Night (2007)

El sexto esfuerzo del veterano grupo de electrónica incluye apariciones de Willy Mason, The Klaxons, Fatlip y Midlake. En todo el álbum se utiliza la clásica técnica de sampleo que el conjunto ha empleado en otros discos. Por ejemplo, la canción “We Are the Night” utiliza un sample directo de “The Sunshine Underground”, incluida en ‘Surrender’.

El disco también incluye samples de fuentes externas. El track que da título al disco, “We Are the Night”, incorpora fragmentos de “Decimazione Amanti” de Riz Ortolani y una lectura de “Ode to D.A. Levy” de Bill Bissett. “A Modern Midnight’s Conversation” utiliza una muestra de la grabación de Barbara & Ernie de “Listen to Your Heart”.

5. Push the Button (2005)

‘Push the Button’, de 2005, es en general una de las mejores colecciones de canciones que Rowlands y Simons han grabado. El álbum recibió críticas mayoritariamente positivas por parte de la crítica y ganó el Grammy al Mejor Álbum Electrónico/Dance en 2006. El 28 de enero de 2005, la BPI lo certificó oro.

Comienza con uno de sus mayores sencillos, “Galvanise”, que cuenta con la participación de Q Tip; y consigue saltar de un género a otro manteniendo la calidad con “Believe”, que cuenta con la participación de Kele de Bloc Party, como punto culminante.

4. Come With Us (2002)

‘Come With Us’ ve al dúo explorando nuevos instrumentos, como la guitarra Parker MIDI Fly. El álbum tardó dieciocho meses en grabarse. Cuando se le preguntó si se trataba de una “vuelta a sus raíces” tras el cambio de estilo en ‘Surrender’, Ed Simons dijo:

Los tres o cuatro primeros cortes me recuerdan a aquellos días en los que nos entusiasmábamos con la creación de pequeños grooves y beats, toda la era del hip-hop. Entonces teníamos a Grand Wizard Theodore como DJ en nuestros conciertos. Como ese segmento de scratch en “Afrika”, esos pequeños segmentos en los que suena como un DJ cortando; ese tipo de cosas solían entusiasmarnos. Pero parte de la música está totalmente alejada de eso. “Hoops” es totalmente diferente a todo lo que hemos hecho nosotros o cualquiera.

3. Exit Planet Dust (1995)

Tras su impresionante racha de remezclas y primeros singles, Tom y Ed cambiaron su nombre de Dust Brothers (en honor a los productores de Paul’s Boutique que les habían inspirado) a Chemical Brothers. Su primer sencillo con su nuevo nombre, “Leave Home”, fue un indicio de cómo sonaría la mitad del álbum. Samples cut & paste; hip hop instrumental acelerado y el uso liberal de sintetizadores analógicos; que acabaría llamándose big beat.

Es un álbum pionero. La genialidad de su sonido estriba en lo lejos que están dispuestos a echar la red para recoger influencias y crear algo completamente nuevo.

2. Surrender (1999)

Se trata de un exitoso cambio con respecto a su enorme ‘Dig Your Own Hole’. Mientras que ‘Dig Your Own Hole’ rara vez se alejaba del big beat y el electro; ‘Surrender’ es una carta de amor a la música house.

El esfuerzo es más experimental que ofrecimientos anteriores. “Let Forever Be” es un claro homenaje a “Tomorrow Never Knows” de los Beatles. “Out of Control” está influenciado por el house; y el single rompedor “Hey Boy Hey Girl” tiene un sonido rave.

Su experiencia detrás de las tornamesas les enseñó exactamente cómo empezar un set. Los tres primeros temas, “Music: Response”, “Under the Influence” y “Out of Control” son un comienzo perfecto. Otros artistas habrían empezado con “Hey Boy, Hey Girl”, pero saben que esa es la canción que debe llevar a la gente a la pista para el final de la noche, y la colocaron a tres de su conclusión.

1. Dig Your Own Hole (1997)

En este año en el que el EDM definió su reinado, el segundo álbum del dúo británico compuesto por los genios de los sintetizadores y las cajas de ritmos Tom Rowlands y Ed Simons, se encargó de entregar la obra maestra del break beat, un conjunto imparable y demoledor con ritmos sincopados, teclados abrasivos e invitados de primer nivel como Schoolly D, Noel Gallagher, Beth Orton y Jonathan Donahue de Mercury Rev.

Con la mayor parte de los temas hilvanados como si se tratara de un DJ set y con claras referencias a la psicodelia, el disco funk y el rock progresivo; destacan “Dig Your Own Hole”, “Elektrobank” y “Setting Sun”. 24 años después, ‘Dig Your Own Hole’ sigue siendo uno de los mejores álbumes de break beat de todos los tiempos.