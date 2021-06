Uno de los actos pop más agradables de la era alternativa, The Cardigans, se especializó en confeccionar piezas melosas y azucaradas que, de no haber contado con un versátil y dinámico respaldo musical, quizás no habrían trascendido la efervescente década de mediados de los noventa, dominada por el nu-metal.

Incluso, los orígenes de la banda dejan de manifesto su innegable mutabilidad: dos fanáticos del heavy metal formaron el grupo en octubre de 1992 en la pequeña ciudad de Jonkoping, Suecia. El guitarrista Peter Svensson conoció al bajista Magnus Sveningsson en un grupo de hardcore, que a su vez se había cimentado en teoría musical y arreglos de jazz. Más tarde, ambos se cansaron del metal y decidieron formar una banda de pop con la vocalista Nina Persson -una amiga del colegio de arte que nunca había cantado profesionalmente-, además del tecladista Lars-Olof Johansson y el baterista Bengt Lagerberg.

“Conocía a Magnus desde el instituto, y la banda necesitaba a una chica”, declaró Persson a la revista People con su típica modestia.

No tenían a nadie más, así que acepté, aunque era básicamente una novata como cantante. Nunca esperé que tuviéramos ningún éxito (…) Incluso cuando tocaban música furiosa [Svensson y Sveningsson], no creo que estuvieran enfadados. Todos nos sentimos cómodos al instante haciendo música de The Cardigans.

El sonido de The Cardigans –que Nilou Panahpour, de Rolling Stone, calificó de “pop de salón de los años 60 endulzado con melancólicas voces femeninas”– les ayudó a abrirse paso hasta el éxito internacional a mediados de los años noventa.

“Hacemos música alegre, pero no tonta. Tiene algo de emoción real. Siempre estamos contentos y tristes: ése es el estado de ánimo de The Cardigans”, insistía Nina en comentarios para la revista angelina Option.

Sin embargo, la banda se resistió al encasillamiento “retro” en la medida de lo posible y, de hecho, sus canciones a menudo exploraban temas líricos oscuros. Inclusive, se las arreglaron para homenajear sus raíces metaleras, re-versionando algunas canciones de los titanes del hard-rock Black Sabbath.

La inspiración musical de su discografía (que incluye 6 álbumes de estudio, publicados de 1994 al 2005, con algunas pausas entre medio), a menudo se renovaba entre lanzamientos. Al principio estaban muy orientados al indie, pero después hicieron más bien pop-rock de aires sesenteros.

A más de 15 años de su último debut inédito, y reconociendo la importancia que aún edifica su carrera musical -véase ‘Romeo + Juliet’ de Baz Luhrmann), clasificamos los 6 álbumes de The Cardigans.

6. Emmerdale (1994)

En 1993, los cinco Cardigans se mudaron a un pequeño apartamento y empezaron a grabar un demo que llegó a manos del productor Tore Johansson (Franz Ferdinand) ese mismo año. Le gustó lo que escuchó e invitó al grupo a grabar en su estudio de Malmö, Suecia.

Firmados por Stockholm Records, sello discográfico orientado a la música dance, el conjunto publicó ‘Emmerdale’ en mayo de 1994. El sencillo “Rise & Shine” se convirtió en un éxito en la radio sueca poco después del lanzamiento del LP, y una encuesta de los lectores de la revista local Slitz lo votaron como el mejor disco del ’94.

‘Emmerdale’ le dio a The Cardigans una sólida base en su país natal y en algunos otros países, especialmente en Japón.

5. Super Extra Gravity (2005)

En todo caso, ‘Super Extra Gravity’ es una bien recibida dosis de energía en comparación con el más bien lúgubre ‘Long gone before daylight‘, y no hay que buscar más allá del brillante sencillo principal, “I need some fine wine and you, you need to be nicer” para descubrir que no sólo regreso la mordacidad musical de la banda, sino que también volvió el descaro lírico de Nina.

El proceso de creación fue claramente diferente al de la última vez: Los solos de guitarra de Peter Svensson son más urgentes y espontáneos, y la batería de Bengt Lagerberg se lleva el protagonismo en varios temas (como “Holy Love” y “Little Black Cloud”, al estilo de Smashing Pumpkins), sólo superada por las armonías de Persson.

Mientras que ‘Long Gone Before Daylight’ sonaba magistral y suntuoso (el disco tardó más de cinco años en realizarse); ‘Super Extra Gravity’, que reunió a The Cardigans con su productor de toda la vida Tore Johansson, suena como el producto de un quinteto joven y fresco al que le queda mucho rock por delante.

4. Life (1995)

Los Cardigans pasaron la última mitad de 1994 de gira por Europa y grabando su segundo álbum, ‘Life’, una respuesta satírica a su malhumorado debut. Mostraba a la banda en una versión más optimista, incluyendo una imagen angelical de Persson en traje de patinaje sobre hielo para la portada.

Publicado en marzo de 1995 -con varias re-grabaciones de canciones de ‘Emmerdale’-, ‘Life’ acabó vendiendo un millón y medio de copias en todo el mundo y se hizo especialmente popular en Japón, donde alcanzó el estatus de platino. De aquí se desprende “Carnival”, probablemente el sencillo más exitoso del disco.

3. First Band On the Moon (1996)

En septiembre de 1996, sale al mercado el tercer álbum de The Cardigans, ‘First band on the moon’. Como sus predecesores, fue grabado en los Tamborine Studios en Malmö y producido por Tore Johansson.

A diferencia de trabajos anteriores, en donde Peter componía la música y Magnus las letras, en esta ocasión fue Nina Persson la que escribió el 50% de los versos. Vendió más de dos millones y medio de copias, y su primer single fue el exitoso “Lovefool”. El corte, con una fuerte influencia setentera, se incluyó como parte del soundtrack de ‘Romeo + Juliet’ de Baz Luhrmann.

El single no solo fue de los más escuchados en Estados Unidos e Inglaterra, sino que se colocó en el número dos en la lista de ventas inglesa, donde permaneció en el Top 5 durante cinco semanas.

2. Long Gone Before Daylight (2003)

Pasados cinco años de separación y de ‘Gran Turismo’ (tiempo en el cual cada uno de los integrantes exploró facetas como solistasy/o en nuevos proyectos), The Cardigans se reunió para grabar ‘Long gone before daylight’.

El álbum difiere drásticamente de los esfuerzos anteriores de la banda, ya que evita el sonido pop-rock electrónico en favor de una producción más escasa, de rock alternativo e influenciada por el country.

Los temas de sus letras son también más maduros, con motivos inspirados en el abuso doméstico, la depresión, el amor y el fatalismo. Recibió críticas generalmente positivas por parte de la crítica musical tras su lanzamiento, y varios críticos lo elogiaron como el mejor álbum de la banda, al tiempo que alabaron su trabajo de composición y el cambio de dirección musical.

1. Gran Turismo (1998)

Tras un año de descanso luego de las interminables actividades promocionales para ‘Life’ y ‘First Band On The Moon’; en junio de 1998, el grupo empezó a grabar un nuevo disco.

El CD salió a la venta en octubre de ese mismo año y fue llamado ‘Gran Turismo’ en homenaje al famoso videojuego de coches, con el cual estuvieron enganchados durante aquellos meses de relajación. Quizás por eso, el videoclip de su primer sencillo (“My Favourite Game”), iba enfocado con tal temática: carreras de coches y altercados en una desértica carretera.

Con ‘Gran Turismo’, The Cardigans alcanzó la madurez que hasta ese momento no habían adquirido con sus anteriores discos.

“Erase/Rewind” fue el segundo corte que se extrajo del elepé y permitió al conjunto entrar de nuevo en el Top 10 de las listas británicas. Además, fue incluido en la banda sonora de la película ‘Never Been Kissed’.tha